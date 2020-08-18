聚焦精准服务 中端特色酒店迎发展机遇

一场突如其来的新冠疫情让很多行业遭遇了“冰山”，酒店业更是跌入“冰谷”。 随着疫情得到控制，尤其进入暑期，国内大部分酒店已显示出复苏迹象。如何在不断变化的环境中重塑自身定位，如何在新生需求面前实现精准的创新裂变，成为全行业的共同挑战。

企查查数据显示,受疫情影响，今年上半年，酒店相关企业注册量创下近五年来新低，较2019年下降近三成。超过4万家酒店直接宣告倒闭。

由于营业收入锐减，不少高星酒店的业主方不得不缩减支出成本来应对高额的运营成本和人工成本，单体酒店也难逃毁灭性的打击。眼下，疫情所带来的挑战集中在，酒店业的产品服务和卫生安全必须达到更高更细的标准和要求。

疫情虽然带来了困难，但也催生了行业中的新机遇。以精耕细作和个性化服务著称的特色主题式酒店与中端酒店正快速在市场中“卡位”。

例如电竞酒店，受体育旅游的停滞和网咖停业的影响，复工之初便持续满客，入住率始终在90%以上。阅读、亲子、艺术、影音等主题房和主题酒店也如雨后春笋般涌现，力争打造自己的IP。

由于消费结构和需求的转变，此类中端特色酒店正成为行业疫后竞争的新赛道。相比经济型酒店，中端特色酒店具有良好的品牌形象塑造，品牌特色能带来高附加值和精准服务；相对高星级酒店，相对低的开发成本和运维成本又能拥有一定的价格优势。

据麦肯锡预计，中国中端酒店市场的潜在消费人群有望以年增10% 左右的速度持续扩大。秋果、亚朵、维也纳、华住及锦江旗下各中端品牌借机扩张，紧抓中间人群。不少国际酒店品牌也纷纷放开了中端品牌特许经营权。

以秋果酒店为例，随着疫情防控进入常态化以及国民健康意识的提升，秋果快速寻找自己的市场定位，不但完成了原有产品升级，也较好地延展了业务模式。

秋果创始人刘伟介绍，“中端酒店本质是浓缩版的五星级酒店，不论是公务出差还是家庭出游，秋果的核心就是满足宾客睡个好觉、吃一顿好的早餐、不出酒店能有一定的商务活动和会客空间的需求。“ 目前，秋果酒店专注于从健康设计、健康睡眠、健康饮食和健康服务四个维度为宾客带来全新的商旅体验。在商业模式延展方面，秋果酒店近日在全国范围内全面推出酒店版“城市会客厅”，发力商旅+社区客双重服务模式。

据了解，秋果酒店于2014年立项，2016年第一家门店在北京开业。目前，秋果全国支持“城市会客厅”的门店已超过80家，未来一年，秋果计划全国门店达到150-200家。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)