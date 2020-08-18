恩施机场航空主业三大数据创疫情后新高

8月中旬，恩施机场航班架次、旅客及货邮吞吐量均三大数据创今年疫情后新高。
因疫情影响，恩施机场停止商业运输两个多月。3月29日正式恩施机场复航后，坚持“防疫保运”两手抓、两手硬的发展思路，在严格做好疫情防控的前提下，加大客货运市场开发力度，至8月中旬，航空主业发展形势喜人。
航班架次方面，去年同期航线得到全面恢复，新增福州=恩施=兰州航线，8月11日，单日进出港航班达44架次，创历史新高。
旅客吞吐量方面，在跨省游放开及全省A级景区免费开放的利好政策刺激下，旅客吞吐量逐日上涨。8月13日，恩施机场单日旅客吞吐达5012人次，首破复航以来5000人次大关，逼平去年高位运行人次。
货邮吞吐量方面，8月14日，恩施机场单日货邮吞吐量达4333公斤，已接近去年同期水平。
据了解，恩施机场将充分利用湖北省旅游发展利好政策，融合航空旅游发展，继续加大市场开发力度。在稳定现有航班航线基础上，下步将开通恩施—北京往返直飞航线，航班通达性将进一步提升。（记者乔雪峰 通讯员覃沐）
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