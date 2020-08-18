“第四届运输服务风范人物榜样品牌”线上揭晓

人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰） 8月18日，“第四届运输服务风范人物榜样品牌”以线上直播形式揭晓，刘延让、安红英等10人当选“运输服务风范人物”，“雷锋号”“京东物流”等10个品牌荣获“运输服务榜样品牌”称号。交通运输部副部长刘小明视频致辞，号召运输服务行业广大干部职工积极向此次当选的“风范人物、榜样品牌”学习，为经济社会持续快速发展、人民群众安全便捷出行贡献更多力量。
刘小明指出，今年以来，特别是在应对新冠肺炎疫情期间，运输服务行业广大干部职工勇挑重担、冲锋在前，坚持“一断三不断”，确保了人财物有序流动、确保了经济循环畅通、确保了民生需要，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，更好服务实现今年经济社会发展目标任务作出了贡献。
他强调，运输服务行业广大干部职工要以“风范人物、榜样品牌”为榜样，弘扬奋斗精神、实干精神、先行精神，保持开拓创新的时代品格，把人生追求融入到加快建设交通强国的伟大征程中。
入选的风范人物中，既有临危不惧、勇斗歹徒的客车驾驶员，安全行车百万公里无事故的最美货车司机，助人为乐、乐善好施的热心好“的姐”，还有锐意创新提升地铁运营效率的技术革新能手，20余年用心用力打造人民满意公交的践行者，探索推动汽车维修行业转型升级的蓝天守护人。
入选的榜样品牌中，既有践行雷锋精神的“雷锋号”、江城公交，也有技术驱动发展的物流公司、客运企业,还有在行业服务与群众之间架起“连心桥”的12328电话服务中心。
交通运输部运输服务司司长徐亚华在视频中表示，“寻找运输服务风范人物榜样品牌”活动举办以来，发现、培树、宣传了一批先进人物和优秀品牌，在交通运输行业产生了广泛影响，对于调动和激发全行业积极性，贯彻落实新发展理念，推动高质量发展，弘扬社会主义核心价值观起到了重要的推动作用。
线上视频报告会通过中国交通报官方微博@交通发布直播，播放了“十大运输服务风范人物”和“十大运输服务榜样品牌”短视频，并与获奖代表进行了视频连线。直播后，视频上线交通运输部官网、中国交通新闻网。
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