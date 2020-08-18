人民网>>财经

“第四届运输服务风范人物榜样品牌”线上揭晓

2020年08月18日17:54  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰） 8月18日，“第四届运输服务风范人物榜样品牌”以线上直播形式揭晓，刘延让、安红英等10人当选“运输服务风范人物”，“雷锋号”“京东物流”等10个品牌荣获“运输服务榜样品牌”称号。交通运输部副部长刘小明视频致辞，号召运输服务行业广大干部职工积极向此次当选的“风范人物、榜样品牌”学习，为经济社会持续快速发展、人民群众安全便捷出行贡献更多力量。

刘小明指出，今年以来，特别是在应对新冠肺炎疫情期间，运输服务行业广大干部职工勇挑重担、冲锋在前，坚持“一断三不断”，确保了人财物有序流动、确保了经济循环畅通、确保了民生需要，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，更好服务实现今年经济社会发展目标任务作出了贡献。

他强调，运输服务行业广大干部职工要以“风范人物、榜样品牌”为榜样，弘扬奋斗精神、实干精神、先行精神，保持开拓创新的时代品格，把人生追求融入到加快建设交通强国的伟大征程中。

入选的风范人物中，既有临危不惧、勇斗歹徒的客车驾驶员，安全行车百万公里无事故的最美货车司机，助人为乐、乐善好施的热心好“的姐”，还有锐意创新提升地铁运营效率的技术革新能手，20余年用心用力打造人民满意公交的践行者，探索推动汽车维修行业转型升级的蓝天守护人。

入选的榜样品牌中，既有践行雷锋精神的“雷锋号”、江城公交，也有技术驱动发展的物流公司、客运企业,还有在行业服务与群众之间架起“连心桥”的12328电话服务中心。

交通运输部运输服务司司长徐亚华在视频中表示，“寻找运输服务风范人物榜样品牌”活动举办以来，发现、培树、宣传了一批先进人物和优秀品牌，在交通运输行业产生了广泛影响，对于调动和激发全行业积极性，贯彻落实新发展理念，推动高质量发展，弘扬社会主义核心价值观起到了重要的推动作用。

线上视频报告会通过中国交通报官方微博@交通发布直播，播放了“十大运输服务风范人物”和“十大运输服务榜样品牌”短视频，并与获奖代表进行了视频连线。直播后，视频上线交通运输部官网、中国交通新闻网。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved