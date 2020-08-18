京东健康推出家庭医生服务

人民网北京8月18日电（记者毕磊）“未来5年，京东健康的家庭医生要服务5000万个家庭。”8月18日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力，京东健康正式推出了自己的家庭医生服务。

据介绍，京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等全场景。对于日常轻病小病及慢性病人群，用户和家庭成员可以使用在线咨询、线上专科问诊等服务；对于有更复杂诊疗需求的用户，则可通过“京东家医”找到各个疾病领域的顶级名医，由专家团队提供在线会诊服务，通过二次诊疗来针对性优化治疗方案，从而达到改善治疗效果或节省医疗成本的目的；或可根据用户需求预约线下面诊服务，门诊预约范围覆盖全国各大城市的2700多家三级医院。

而对于孕妇、独居老人、减肥人群、糖尿病患者等等有特定需求的用户，健康管家能够根据个性化需求制定相应的健康计划或慢病管理方案，并通过主动随访、获取反馈来阶段性更新方案，帮助用户更有效地达到健康管理目标。

京东健康拥有近300名全职医生，他们作为提供家庭医生服务的核心团队，其中92%拥有10年以上临床经验。“京东健康家庭医生不是简单的在线问诊服务，它为用户提供了全面的、连续的、及时的医疗健康服务，其核心是实现医疗场景的按需选择和医疗资源的精准匹配，从而让优质医疗资源能够围着用户转。”辛利军表示，未来5年，京东健康将为5000万家庭提供服务，开启中国家庭健康管理的新时代。

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