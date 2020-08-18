新计算助力湾区新经济 广电鲲鹏产线蓄势待发

8月12日，“鲲鹏展翅 无限未来”广东鲲鹏生态伙伴大会在羊城开幕。该大会由广东省政务服务数据管理局、广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅指导，广州市工业和信息化局支持，广东省软件行业协会主办，广电运通金融电子股份有限公司、广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心协办，来自政府、产业等各领域的领导嘉宾、行业先锋等数百人齐聚一堂，共同探讨计算产业助力大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径，推动鲲鹏产业生态建设。

华为公司高级副总裁，云与计算BG总裁侯金龙

会上，作为鲲鹏计算产业的重要产业落地，广电运通发布广电鲲鹏，将进一步推进多样性计算产业建设。2020 年 3 月，广州无线电集团有限公司与华为公司签署合作协议， 双方基于“鲲鹏+昇腾”处理器进行技术攻关、成果转化、硬件合作、技术支撑及行业应用孵化，共同开展基于“鲲鹏”主板的服务器、基于“昇腾”处理器的边缘计算设备的研发、设计、生产、供应链管理及售后服务，推进相关产品在各行业的应用。

在通用设备领域，服务器作为企业必备IT硬件设备，承载鲲鹏云生态中软件和应用的基础，是最先落地的场景。同时，广电运通在已有广泛客户基础的政府、财政、交通、民生等领域推进广电鲲鹏服务器等计算产品落地。

近年来，广东省积极推进工业互联网、云计算、人工智能、大数据等高科技产业发展，广东高新技术企业总量位居全国前列，根据前瞻产业研究院研究报告显示，2019年，广东服务器行业市场规模达168亿元。2019年1月1日至2020年1月15日，广东省服务器项目中标数量累计达到1861个。

刚需之下，广东省一方面面临供应链的缺口，另一方面缺乏本地安全可靠自主创新的计算平台。作为广东省龙头企业，广电运通拥有二十年的智能设备生产制造经验，以及行业智能计算类终端产品的生产制造能力。在加入鲲鹏生态联手构建了广电鲲鹏产线后，既能从根源上解决广州本地没有服务器制造商的困境，也能基于鲲鹏处理器和统一操作系统的软硬件全栈端到端自主创新和芯片级加密技术，为广东省提供安全可靠自主创新的领先计算平台，引领全国计算产业转型及发展。

当前的新计算产业已形成一条规模庞大体系完整的产业链，包括芯片、元器件、操作系统、基础软件、应用软件、系统集成。在服务器及PC领域，根据相关统计数据，2019年中国PC市场销售量约5060万台，服务器市场销量约369万台，整体市场容量超过4000亿元，行业应用软件、系统集成也是规模较大的市场，在鲲鹏计算厂商的共同努力下，将构筑相对完整的基础软件生态，特别是在政府、金融、电信和互联网等行业的主要场景规模商业应用，将给这些行业的上下游参与者带来产业变革的新机遇。

鲲鹏服务器具有高性能、低功耗以及灵活的扩展能力等特点，适合为大数据分析、软件定义存储、Web等应用场景的工作负载进行高效加速，能够满足数据中心多样性计算、绿色计算需求，未来将成为多个行业数字化转型过程中的重要依仗，为中国数字经济的稳固发展提供动能。

现阶段，鲲鹏计算产业生态已全国布局，广西、河南项目相关产品今年相继下线。广电运通的相关负责人表示，作为全球第三、国内最大的金融智能设备及系统解决方案提供商，广电运通将重点推动自身产品在金融信息技术创新领域的生态适配和迁移优化，此外，在已有广泛客户基础的政府、财政、交通、民生等领域推进广电鲲鹏服务器等计算产品落地，共建广东乃至全国鲲鹏产业繁荣生态。

本月，广电鲲鹏服务器产线将在广电运通产业园正式投产。广电运通与华为合作研发生产基于鲲鹏处理器的“广电鲲鹏”服务器等计算产品将逐步投产。此外，广电运通还将在中新广州知识城投资建设广电鲲鹏智能设备制造基地，加速鲲鹏计算产业的成长。

面向未来，广电运通将在专用设备和通用设备两个领域与华为开展深入合作。在专用设备领域，广电运通将重点推动自身产品在金融信息技术创新领域的生态适配和迁移优化，将产品与银行智慧网点建设做深度的结合。

鲲鹏展翅，无限未来。随着以广电运通为代表的鲲鹏生态产业在广东相继落地，“广东鲲鹏生态”产业正加速布局，逐步形成“软硬件并行”、上下游产业链相互协作、创新人才加速引入的蓬勃发展之状，为广东乃至中国数字经济的高质量发展提供稳定支撑。 （乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)