从金融到交通 鲲鹏生态全方位助力广东发展

8月12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州成功举行。该大会由广东省政务服务数据管理局、广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅指导，广州市工业和信息化局支持，广东省软件行业协会主办，来自政府、产业、学界等各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家等数百人齐聚一堂，共同探讨计算产业助力大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径，推动鲲鹏产业生态建设。

鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器和基础软件构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。

在全球鲲鹏计算厂商的共同努力下，鲲鹏计算产业已经形成了相对完整的基础软件生态，业界主流的Linux操作系统、虚拟化软件、数据库、中间件等基础软件均全面支持鲲鹏架构。

目前，全国已成立18个鲲鹏生态创新中心，与800多家合作伙伴推出了超过2000个通过鲲鹏技术认证的产品与解决方案，在政府、平安城市、金融、运营商、电力和其他领域实现了广泛应用。

智慧政务 科技惠民

发展数字政务一直是政府关注的重点，在2019年3月5日发布的政府工作报告中提到，要继续加快在各行业领域推进“互联网+”，要推行网上审批和服务，加快实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理，确需到现场办的要“一窗受理、限时办结”、“最多跑一次”。

这就对政务系统的服务器设备提出了更高要求，能在特殊节点应对流量洪峰，运行流畅没有卡顿等等，据了解，广东省政务服务热线“12345”已完成部分坐席业务割接至鲲鹏算力资源池，实现鲲鹏算力和x86算力共同承载现网业务，应用性能提升33%。

实时高效 安全稳定

2020年7月，广东省财政厅公共财政管理平台，上线140台TaiShan服务器并稳定运行。

据悉，通过个性化应用调优、简化管理、全容错架构设计等方式践行轻量级云平台创新，帮助广东省财政厅公共财政管理平台实现业务创新更灵活、数据流转更安全、运维更轻松。

在系统综合性能上，华为TaiShan 200服务器上的并发压力优于同等的传统计算平台，并且在同等条件下进行核心业务的性能综合测试时，系统整体并发处理能力提高50%。基于鲲鹏处理器多核架构技术优势，能全面满足公共财政管理平台高并发的实时业务场景及实时交易业务的需求。

云边协同 智能管控

当前，全国35KV及以上的变电站数量近50000家。但现有各类变电站在建系统，主要采用上一代的技术模式，弊端日益突显，存在着技术老化、规约不一、深度耦合、容量受限、安全威胁众多等诸多弊病。

在此背景下，广东电网变电站智能网关及智能门禁系统，采用鲲鹏服务器和内含昇腾AI处理器的Atlas 500，同时联合深圳亚联发展实现变电站物联网数据采集和AI视频分析一体化设计。

据了解，该系统实现了300+路视频的实时智能自主解析。通过设备巡视类、操作类和安防类等12种算法模型的智能视频分析，算法识别准确率>90%。实现变电站一键巡视功能，全站巡视完成率＞99%，巡检效率提升5倍以上。

简单迁徙 高效运维

广东电信基于鲲鹏架构算力部署针对政企客户的定制化账单管理系统，构建一个新计算平面。通过生产测试验证，采用鲲鹏算力部署的新系统，对比原系统，单机吞吐和响应性能综合提高约20%，并发处理能力提高60%，效率的提升也极大地节约了运营维护成本。

智能高速 云端慧眼

2019年12月31日，利通科技公司研究院与华为公司合作研发的视频汇聚处理一体机成功接入广东省高速公路视频云平台，完成了《全国高速公路视频云联网技术要求》中规定的全部接口及功能在生产环境的联调工作。

联调后的路段通过视频汇聚处理一体机，将视频发布到“智慧公路通”公众号。只要关注该公众号，即可实时看到联调路段的路况，为广东交通集团迎战全国高速公路视频云联网工程奠定良好技术基础。

安全可靠 普惠金融

金融行业作为对IT能力要求最高的行业，在企业市场具有引领效应。鲲鹏算力助其解决业务快速发展面临的资源成本、安全性、可用性等新挑战。

据了解，微众银行的计算、存储、数据库服务等核心基础组件，已实现在鲲鹏架构算力下的高效部署和平稳运行，鲲鹏架构分布式存储在生产稳定运行超1.5年，性能与安全性能满足银行要求标准。

基于鲲鹏架构计算产品，微众银行有效降低了运营成本，效率得以大幅提升；通过支持x86与鲲鹏算力混合部署，保证系统高可用并实现规模化；通过应用自动化能力，兼容平台差异，实现了适配软件全部高效运行。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)