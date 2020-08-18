广东鲲鹏生态人才计划正式启动

8月12日，以“鲲鹏展翅 无限未来”为主题的广东鲲鹏生态伙伴大会在广州成功举行。该大会由广东省政务服务数据管理局、广东省工业和信息化厅、广东省科学技术厅指导，广州市工业和信息化局支持，广东省软件行业协会主办，来自政府、产业、学界等各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家等数百人齐聚一堂，共同探讨计算产业助力大湾区高质量发展的新思路、新观点和新路径，推动鲲鹏产业生态建设。

华为公司高级副总裁、云与计算BG总裁侯金龙

会上，广东省人民政府副秘书长，广东省政务服务数据管理局局长杨鹏飞、广州无线电集团有限公司党委副书记、总经理，广电运通金融电子股份有限公司董事长黄跃珍、华为公司高级副总裁，云与计算BG总裁侯金龙等领导及嘉宾，联合华南理工大学、中山大学、暨南大学、广东工业大学、广州大学、华南师范大学、广东邮电职业技术学院、广东轻工业职业技术学院8所高校，正式宣布广东鲲鹏生态人才计划启动。

该计划将进一步深化人才培养模式创新，助力广东高校培养计划计算产业紧缺人才，为大湾区计算产业的可持续发展和信息产业战略提供源源不断的动力。

此前，华为就与广东科学职业技术学院合作，围绕大力发展职业教育的国家战略，推进“中国特色、世界一流”的国家“双高计划”的软件技术专业群建设，携手共建了“鲲鹏数字学院”。今年5月，6位鲲鹏人才在广东科学职业技术学院诞生，成为国内首批鲲鹏持证工程师。

本次鲲鹏生态人才计划，涵盖了广东省内多所985、211重点院校，也有多所技术领先的职业学院，鲲鹏生态人才计划的启动，将为广东乃至周边区域的鲲鹏生态建设提供源源不断的人才动能。

鲲鹏生态的全面建设，除了在高校培育下一代适配创新人才，更重要的是吸纳数以百万计的开发者参与其中。在今年三月的华为开发者大会上，华为公司高级副总裁、华为云与计算BG总裁侯金龙在会上表示，截至目前华为开发者规模已达160万，未来五年内将达500万，鲲鹏计算产业在百万开发者的耕耘下已取得多项重大进展。

2020年华为将再投入2亿美元，推动鲲鹏计算产业发展。据悉，目前已有超过40万用户在DevCloud上开发了超过50万个项目。华为更是宣布，2020，CloudIDE对所有鲲鹏实例全年免费。

在广东，为鼓励更多开发者加入鲲鹏生态建设。今年7月份，“18城鲲鹏创新中心开发者创享日·鲲鹏凌粤，展翅湾区——鲲鹏应用创新赛2020”在广州顺利举行，广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心以技术创新为动力、以技术布道为使命、以技术沙龙为课堂，为开发者分享软件迁移与调优等实践经验，让更多开发者加入到鲲鹏计算产业中，共建鲲鹏生态。

从高校到开发者，从广东到全国，从政策扶持到创新大赛，鲲鹏计算产业体系获得了全国各地政府和高校的极大认可。随着“新基建”的建设浪潮到来，越来越多的创新型人才将加入到鲲鹏生态建设中来。

鲲鹏展翅，无限未来。鲲鹏计算产业以共赢为基础，未来将全面构建起一个融合开发者、上下游产业链、高校学子等相互协作，共同建设新计算未来的蓬勃生态。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)