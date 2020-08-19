腾出新空间 跑出加速度

挖掘机空无一人，远在上百公里外的矿山，驾驶员借助远程遥控，前进、后退、旋转、挖料、装车，动作行云流水——在沂蒙山区的山东临工公司科技展示中心，参观者赞叹不已。这是山东临工研发的远程智能遥控挖掘机，由远程操控中心、5G网络、车载终端三部分组成。一旦投入市场，矿山智能生产、无人工地模式将成为现实。

过去的一年，山东省以新技术、新产业、新业态、新模式为代表的相关经济增加值占比达28%，投资占比达44.8%。

快速崛起的经济新动能，仅是一个横切面。自2018年1月获批全国首个新旧动能转换综合试验区以来，山东奋战3年，加速新旧动能转换，初战告捷。

●技术创新，抢占新风口

在位于沂蒙山腹地的临沂经开区，山东临工这家传统工程机械企业，凭借技术创新突破，站在行业前沿。企业不仅在挖掘机5G技术上领先行业一步，而且对于挖掘机的关键核心部件主控阀，仅用3年时间就掌握自主知识产权，实现了中型挖机主阀量产、批量装机验证。

在新一轮科技革命和产业变革中，山东主动布局，动作不断。3年来，山东网络设施建设投入超过600亿元，开通5G基站超过2万个，“上云用云”企业超过14万家。2020年实现5G规模商用；2023年实现县级以上城区5G网络连续覆盖，网络规模、用户规模、流量规模居全国前列……2019年底，山东省制定关于加快5G产业发展的实施意见，瞄准发展基于5G通信的基础元器件及关键材料等核心产业，同时致力于加快提升应用软件、云计算、大数据等关联产业规模水平。

从技术创新入手，抢占产业新风口，已成为山东企业的自觉。工信部公布第四批制造业单项冠军企业名单，山东20家企业上榜。

新动能强势增长，山东产业结构不断优化。2019年全省新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、高端化工、现代金融五大产业增加值占生产总值的比重达到14%左右，7个战略性新兴产业集群入选国家战略性新兴产业集群名单。

●改革赋能，培育新动力

成立130天，山东产业技术研究院的表现亮眼：洽谈引进高技术项目100余项，落地50余项，完成注册高技术产业化公司19家，引进省外投资总额超过50亿元，揭牌41个创新平台……既不像大学，又不像科研机构；既不像企业，又不像事业单位，山东产业技术研究院却赢得科研人员青睐。不少科研人员认为，这种无主管部门、无行政级别，实行企业化管理、市场化运营的科研机构，可以让科研与市场更加贴近。

像这样的研发机构，山东已经有10个。他们重构产业界、学术界和政府间的协同创新、权益共享体制，吸纳大量新技术、新成果、新人才，为山东培育新动能不断注入新动力。

如此破旧立新的改革，在山东正遍地开花，去痛点、疏堵点、破难点，实现链条拓展、效益提升、产业突破。

过去，企业职工职称评审统一由人社部门负责。去年8月，东营市在全省率先试点企业自主评审职称，一家企业人力资源部门负责人表示，企业评职称，不单纯看论文、学历，更看重一线表现。

对企业而言，政务服务最有获得感。当前，山东“一窗受理、一次办好”改革扎实推进，全省“一云一网一平台”体系初步建立，“政务服务一网通办”总门户上线运行，一项项改革着力提升企业办事便利度。

更宏观的改革，正在加速推进——自贸试验区建设，制度创新流程再造，国有企业混改、开发区体制机制改革等重点领域改革，都是为了增加有效制度供给，让市场无形之手、政府有形之手协同高效。据统计，近3年来山东省市场主体快速增长，2019年总量超过1000万户，高新技术企业数量3年翻了一番多，达到1.1万家。今年上半年，新登记企业38.9万户。

●扩大开放，积蓄新动能

去年11月底，华为、腾讯、百度、科大讯飞、商汤等企业齐聚青岛，与当地15家企业，共同发布《人工智能产业共同体青岛宣言》，提出在三大方面携手合作，共同擘画人工智能产业蓝图，打造人工智能产业共同体。

为什么是青岛？“青岛的门越开越大，欢迎全国乃至全球企业来青岛发展。”这是山东省委常委、青岛市委书记王清宪常说的一句话。2019年7月，中央深改委会议正式批复在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区，这座黄海之滨的城市，日益呈现开放发展新格局。

早在3年前，汉诺威工业博览会上，海尔公司具有自主知识产权的工业互联网平台COSMOPlat，一亮相便引人注目。3年过去，这个平台赋能衣联网、食联网、农业、房车等15个行业物联生态，跨行业、跨领域，提供大规模定制社会化服务，助推企业转型升级。

山东狠抓优势产业集群培育，聚焦“十强”产业，建立“现代优势产业集群+人工智能”推进机制。一年来，首批认定的45个“雁阵形”产业集群总销售收入同比增长9.3%，优势产业集群带动了产业园区化、集聚化、高端化发展。

眼睛向外，还得练好内功。山东各地拓宽企业、协会商会参与政策制定的渠道，让企业协会提需求、企业家出创意。“听了企业的建议，城阳区制定出台关于大数据、物联网、人工智能等产业政策性文件30余份，条条都是‘真金白银’！”青岛高新区党工委书记、城阳区委书记王波说。

放眼整个山东半岛这块沃土，新动力蓬勃生长，为发展积蓄新动能。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 02 版）

(责编：白宇)