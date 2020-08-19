减税降费 带给个体户实惠（经济聚焦·支持个体工商户发展）

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实施税费缓缴、减免、定额调减，提高纳税人服务水平，最大程度为纳税人提供便利……一系列及时、系统、有针对性的减税降费政策，有效支持了个体工商户的复工复业。这些城市经济活动的“毛细血管”，正在恢复往日的发展活力。

个体工商户在2020年剩余申报期按规定办理个人所得税经营所得纳税申报后，可暂缓缴纳当期个人所得税；将此前支持个体工商户复工复业增值税政策规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年底；有雇工的个体工商户以单位方式参加企业职工养老保险、失业保险、工伤保险的，参照中小微企业享受单位缴费部分免征政策……作为城市经济活动的“毛细血管”，个体工商户在疫情防控期间享受到了一系列减税降费优惠政策。随着经济活动的逐步复苏，他们正一步步跨过难关。

缓缴、减免、定额调减，纾解经营困难

“一个季度个税应缴纳4万多元，三个季度就是十几万元，能缓缴意味着我们有更多资金可以周转了，这可是实实在在的助力啊！”韩豫军是河南灵宝市韩四娃鸡汁米线店的老板，受疫情影响，店里生意较之前有较大幅度下滑，个税缓缴给了他恢复经营的信心。

四川成都市洛带古镇一家凉粉店的老板林政东，也对税费优惠感触深刻。作为景区的配套设施，游客数量的断崖式下降让凉粉店一下子压力倍增。不过，税务部门的一通电话让林政东悬着的心放了下来，工作人员说：“餐饮属于生活服务业，符合疫情防控有关税收优惠政策，可免征增值税。”

“增值税免了，日常经营的成本负担轻了，景区开放后，最近店里的营业额与往年相比也不差。减税降费，让我们更有底气开店了。”林政东说。

据统计，全国5000多万户小规模纳税人，免征增值税的约占92%，余下8%左右缴纳增值税的440万户纳税人征收率又从3%降为1%（其中湖北省免征）。专家认为，减税降费政策有序有力落地，有效纾解了企业经营困难，增强了企业发展信心。

个体工商户复工复业后，现金流吃紧是普遍存在的问题，“税动力”怎样转化为他们手中的“真金白银”？

“定额调减前，每月平均下来我要缴税费1.7万多元，现在每个月只需要负担约200元个人所得税。”在青海从事园林绿化的个体工商户梁佳尧说。6月底，青海省税务局发布公告，自2020年4月1日起至2020年12月31日止，继续调减全省定期定额个体工商户月核定营业额的90%。此前，青海省税务局已明确全省定期定额个体工商户2020年一季度原核定经营额调减90%。

“青海全省税务登记户的60%为个体工商户，采取定期定额征收方式的占全部个体工商户的95.8%，且大多以餐饮、服装销售、小型超市、手工业者为主。据测算，定期定额调减九成，全年可为全省13.8万定期定额个体工商户减免各项税费约4000万元。”青海省税务局征管和科技发展处副处长李荣说，“调减个体工商户定期定额，既符合当前实际，又能为个体工商户缓解经营压力。此项税收优惠覆盖人群数量大，支持稳岗就业针对性强，有利于各方渡过难关。”

租金、社保负担有所减轻，降低经营成本

对于很多个体工商户来说，租金、工资、社保费都是固定成本，复工复业后，利润没保障，这些支出的压力怎么解决？

社保费能减免。刘军伟在云南经营着一家服装店，几乎每个月都要进货。货款加上房租，往往剩不下多少流动资金，一旦库存积压，资金压力就很大。根据国家出台的政策，今年2—8月，他的服装店累计享受社保费减免3479元。“相当于一个月的店面租金呢。”刘军伟说。

一些地方还为租户减免租金，降低经营成本。在广西，财税部门联合出台疫情防控期间房产税和城镇土地使用税困难减免政策，为个体工商户减免租金的大型商务楼宇、商场、市场和产业园出租方，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可申请减免房产税、城镇土地使用税。广西华凯先锋商业中心有限公司为其管辖的106户租户减免店铺租金约84万元。该公司会计人员说，“对商户减免租金，公司可以享受到房产税、城镇土地使用税减免约26.7万元。我们帮助别人，国家也在帮扶我们。”

“除了一系列减税降费政策，各地税务机关也在积极提高纳税人服务水平，为纳税人提供便利。”中央财经大学教授樊勇说。

营商环境持续优化，让政策帮扶更直接有效

受疫情影响，许多个体工商户此前处在业务停摆状态，即使复工复业，经营压力依然较大。在这一背景下，更需要减税降费政策的及时性、系统性和有针对性，真正帮扶个体工商户渡过难关。

“为应对疫情，一系列政策及时出台，帮助个体工商户渡过难关，近期国家又明确延续实施支持小微企业和个体工商户的有关税收优惠政策，为市场主体稳步复工复业提供了重要帮助。”樊勇说。

北京国家会计学院教授李旭红认为，个体工商户需要缴纳的税费涉及多个方面，只有系统地减税降费，才能有利于全面降低个体工商户的负担。“目前与个体工商户相关的减税降费措施包含增值税、企业所得税、社会保险、房产税、城镇土地使用税等多种税费，实现了优惠政策的有机整合。”李旭红说。

个体工商户与其他市场主体相比，资金实力薄弱，抗风险能力差，且主要以服务业为主，人工成本高，一系列减税降费政策直接切中了个体工商户的主要困难。比如，降低社保费有助于降低其人工成本负担，保就业；复工复业首先要减轻经营环节的税收，因此减免增值税；针对融资难问题，对于支持个体工商户的普惠金融给予税收优惠，激励为个体工商户等提供融资支持。

今后，如何积极助力个体工商户发展，提供更直接更有效的政策帮扶？

李旭红认为，应坚持双管齐下，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，创新市场的新增需求，为个体工商户发展营造良好的经营机遇及空间。另一方面，还要继续贯彻落实各项减免政策，切实减轻其负担，进一步优化营商环境，使其更为便捷地享受各项优惠。

此外，从市场主体的反馈来看，部分个体工商户对相关优惠政策了解不够，在提交申请时存在障碍。为此，李旭红建议，应利用大数据税收手段及时跟踪个体工商户的经营生产状况，及时化解其现实困难，利用多元化宣传方式及时宣传各项减税降费事项，帮助个体工商户了解政策、享受优惠。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 10 版）

(责编：白宇)