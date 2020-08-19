注册新公司 在家就能办

办公司，涉及市场监管、公安、税务、社保、银行等多个部门，是不是要跑前跑后？家在重庆市铜梁区的曾爱鸿说：“不试不知道，其实在家就能办！”

此前，曾爱鸿和朋友决定把个体经营转型成公司。网上查办理方法，摸不着头绪，小曾和朋友差点放弃。直到听说重庆铜梁推行“四零”改革，想开公司，网上就能办。

小曾跑到铜梁区市民服务和营商环境促进中心，到综合窗口刚一问，工作人员便把网上开办公司的操作指南给了他。

看着手册，小曾心里还是没底，担心自己搞不定。见他面露难色，工作人员掏出手机：“加我微信，我帮您办，回家等结果就好。”

没成想，当天下午，小曾就收到了营业执照、印章、税控设备。铜梁区市民服务和营商环境促进中心主任万承先介绍，“这就是铜梁的‘四零’改革，零见面、零跑路、零材料、零收费。”

不用到现场，更不需要纸质材料，这两个“零”，让开办企业省了不少事。

“互联网+综合窗口+承诺制信任审批”，铜梁区依托重庆市开办企业“一网通”平台，申报企业可以实现全流程电子化。如果不熟悉电脑操作，工作人员还可帮办、代办。小曾翻开微信聊天记录，身份证、承诺书、租赁合同……“电子版传给工作人员，其他事情就不用操心了。”曾爱鸿说。

实际上，收到材料后，中心的工作人员就忙活起来了。依托后台数据互通和人脸识别认证，各个部门共享数据和认证结果。没过多久，营业执照和公司印章，就放在了桌台上。

完全免费，也少了跑腿，这两个“零”，让创业者尝到了甜头。

“不花钱也能办公司？”准备创业的大学生李浩然再三向工作人员确认，“学生没啥钱，如果花费太多，就不创办公司了。”现在，通过“一网通”平台同时提交设立登记、印章刻制、发票申领、银行开户预约申请的企业，税务部门免收税控设备使用和维护费，印章刻制及银行开户费由区政府统一解决，企业无需缴纳任何费用。

李浩然的公司地址在铜梁安居古城，距离市民服务和营商环境促进中心22公里，来一次不容易。看着眼前的小伙儿湿着衣服冒着汗，工作人员说：“我们有企业服务专员送营业执照，以后你们可以‘零跑路’。”

“几年前，办理开办手续，至少要用10多天，花个千把块。”万承先介绍道。眼下，网上“下单”，等着服务专员把营业执照“送上门”就行了。企业在材料完备的情况下，从申报到领取营业执照最快只需要一个工作日。

疫情防控期间，铜梁区企业开办数量不减反增。从今年4月份推行“四零”改革以来，截至7月17日，铜梁区共开办企业618家，比去年同期增加195家，同比增长46.1%。

“四个零，让我们在市场上抢得了先机。”看着刚送来的营业执照，曾爱鸿笑着说，“这么好的营商环境，接下来，我们更得加油干！”

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 10 版）

(责编：白宇)