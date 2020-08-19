供销总社推进冷链物流建设（市场资讯）

本报电 近日，中华全国供销合作总社召开供销合作社冷链物流暨农产品市场建设电视电话会议，推进冷链物流建设。
全国供销合作总社党组成员、理事会副主任邹天敬说，近年来，全系统农产品市场建设工作取得了新的成效，农产品流通现代化水平进一步提高，市场布局加快推进、流通业态不断创新、公益性功能进一步发挥、冷链物流体系建设初见成效。2019年，全系统农产品销售额达到18580.8亿元，是2015年的2.6倍，在销售总额中占比近40%，成为名副其实的第一大业务板块。接下来，全系统要统筹谋划，重点做好加强顶层设计、优化农产品市场的网络布局、围绕全产业链加强冷链物流体系建设、培育大型冷链物流龙头企业、推进冷链物流创新发展、加强联合与合作等工作，加快建设形成布局合理、功能完备、服务高效、链条畅通、安全规范的有供销合作社特点的农产品流通体系，在满足居民消费需求、促进农民增收、保障食品消费安全方面发挥重要作用。
（尚 文）
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