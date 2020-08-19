欧美贸易争端僵持不下

美国政府日前宣布，继续对欧洲飞机制造商空客公司的大型民用飞机加征15%的关税，同时维持对其他100多种欧盟产品加征25%的关税。这一决定引起了欧盟及其成员国的不满。有分析认为，此举可能招致欧盟方面反制，欧美贸易争端短期难解。

美国和欧盟航空制造业补贴争端始于2004年，双方互指对方为各自的航空工业巨头波音和空客提供不合理补贴。世贸组织曾裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供不合理补贴的问题。美国政府去年10月依据其中一项裁决，正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税，其中对欧盟大型民用飞机加征10%的关税。今年2月，对欧盟大型民用飞机的加征关税上调至15%。

美国贸易代表莱特希泽说，欧盟及其成员国尚未采取必要行动遵守世贸组织相关裁决，为此，美国将与欧盟开启新程序来达成协议，确保美国企业获得公平竞争环境，并纠正损害美国航空业及其从业人员的行为。

欧盟敦促美国立即撤销这一报复性关税。欧盟此前表示，为推动美方撤销关税加征，欧洲空客公司已修改部分可能触发争端的交易条款，包括调高它所应支付的法国和西班牙政府贷款利率。空客公司在一份声明中表示，对美国这一决定表示遗憾，呼吁欧盟采取适当措施维护航空和其他行业合法权益。欧洲最大的工业游说团体欧洲雇主协会副主席桑托斯谴责美国奉行单边主义和贸易保护主义，认为其做法与通过协商谈判解决贸易争端的机制背道而驰。

除了维持加征关税税率，美国政府还对75亿美元的欧盟加税产品清单进行了调整，剔除英国和希腊部分产品，替换为同等贸易价值的德国和法国商品。美国政治新闻网欧洲版评论称，此番调整是为了打击德法两国，因为德国在北约军费承担、“北溪—2”天然气管道项目等问题上与美国意见不一，法国开征数字服务税对美国科技公司非常不利。

欧盟委员会贸易委员霍根指出，在当前经济形势下，结束贸易争端十分紧迫，欧盟将继续与美国贸易代表积极接触，以期达成和解，“在无法和解的情况下，欧盟准备充分利用自己的制裁权”。据悉，世贸组织计划在9月对欧盟起诉美国波音公司非法补贴作出裁决，欧盟有望获批对波音公司征收报复性关税。据英国广播公司报道，欧盟已经拟定一份价值200亿美元的反制清单，这势必将引发美国的对抗之举。

“贸易争端导致保护主义上升，严重损坏全球贸易体系，给全球经济治理带来挑战”，欧盟知名智库布鲁盖尔研究所资深研究员尼古拉斯·韦隆对本报记者说，美国现政府秉持“美国优先”政策，再加上美国大选在即，欧盟很难在短时间内通过谈判解决这一贸易争端。他认为，除双边谈判外，欧盟还应与支持多边主义的国家一道，努力维护自由贸易和多边贸易体系，通过国际贸易仲裁机构解决贸易纠纷，避免陷入与单个国家无休止的贸易争端之中。

（本报布鲁塞尔8月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 16 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)