秋粮长势较好生猪存栏恢复 农业经济延续向好态势

当前，吉林省粮食作物长势良好，多地将陆续迎来粮食收获季。图为吉林省四平市梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区的玉米。

新华社记者 许 畅摄

日前，四川省广安市广安区种植的30余万亩水稻开始成熟，乡村田园呈现出一派抢收水稻的繁忙景象。图为农民在装运刚收割的水稻。

张国盛摄（人民视觉）

近日，江西省吉安市泰和县中稻喜获丰收，农民抢抓农时开镰收割，确保颗粒归仓。

邓和平摄（人民视觉）

日前，农业农村部发布了农业农村经济运行情况。总体来看，今年以来，有关部门全力以赴做好防灾减灾救灾工作，突出抓好早稻抢收和中晚稻抢插，持续推进生猪生产恢复，努力保障“菜篮子”产品稳产保供，农业农村经济克服了新冠肺炎疫情和洪涝灾害等影响，延续向好态势。专家表示，农业是基础性产业，既直接关乎民生，也是经济高质量发展的重要基础。农业生产稳定、农业经济向好，不仅体现出中国经济的强大韧性，更有利于世界粮食安全形势的改善。

秋粮作物长势较好

8月16日，河南省信阳市光山县种粮大户刘正礼特意起了个大早。克服了各种困难，刘正礼终于盼来了今年1300多亩再生稻头茬开镰的喜日子。“今年虽说遇上干旱、洪水，头茬亩产至少也有600公斤。二茬虽说产量低，可稻米价钱高，每亩也有上千元收益。”刘正礼笑着说。

在黑龙江省五常市，稻秧被沉甸甸的稻穗压弯了腰，当地合作社一位农民随意挑了一株水稻数了一下，里边足足有162粒稻谷。“单株上分支越多，稻粒越多，产量也越高。162粒预示着今年将大丰收。”这位颇有经验的农民说。

无论是种粮大户的笑容，还是饱满的稻穗，都是农业生产稳中向好的缩影。据农业农村部发展规划司有关负责人介绍，东北玉米大部分处于吐丝至灌浆期，大豆处于结荚期，水稻处于齐穗至扬花期，长势总体好于上年。黄淮海地区玉米大部分处于大喇叭口期至抽雄吐丝期，长势正常。洪涝灾害对中晚稻生产影响总体有限；双季晚稻抢插抢栽加快推进，目前已完成九成以上。

与此同时，据农业农村部水稻专家指导组田间调查，今年早稻亩穗数和穗粒数增加，结实率和千粒重受前期洪涝影响下降，由于面积增加较多，总产有望增加。

“近年来，党中央、国务院对于农业生产高度重视，农业投入逐步加大，中国粮食生产已经连续5年稳定在1.3万亿斤以上。目前看，全国粮食库存比较充足，今年的夏粮也实现了丰收，创历史新高，夏粮产量比上年增长0.9%。总体来看，这些年农业投入逐步增加，粮食稳定还是有比较好的基础。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

生猪存栏明显恢复

前几天，重庆市綦江区引进的生猪养殖生态循环农业科技园项目正式开工。项目建成后，将用于4800头种猪繁殖基地和10万头育肥猪的建设与运营，为当地生猪供给增加后劲。

农业农村部数据显示，7月份全国生猪生产继续较快恢复，能繁母猪存栏稳定增加，生猪存栏开始同比增长。7月份，能繁母猪存栏环比增长4.0%，连续10个月环比增长，同比增长20.3%；生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月环比增长，同比增长13.1%。整体来看，蔬菜、水果、肉牛肉羊、家禽、水产品生产保持平稳。

与此同时，7月份有2916个新建规模猪场投产，今年以来新建规模猪场投产累计已达9093个，去年空栏的规模猪场已有11202个复养。散养户补栏积极性进一步恢复，4000个定点监测村生猪存栏和能繁母猪存栏连续6个月增长，养猪户占全村总户数的比重为8.3%，较2月份的历史低点上升0.7个百分点。

农业农村部畜牧兽医局相关负责人表示，按照生猪生产的周期性规律，产能恢复过程首先是能繁母猪存栏恢复增长，之后是生猪存栏恢复增长，然后是出栏恢复增长。生猪存栏同比增长，预示着5—6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将从根本上扭转市场供应偏紧的局面。

据中国农业科学院院长唐华俊介绍，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗进展顺利。截至目前，免疫猪群生长状态良好，无明显临床不良反应；免疫猪剖检无明显病理变化，无疫苗毒排放，无水平传播；不同剂量接种组免疫保护率均在80%以上。

农业投资继续回升

农业生产持续向好的同时，涉农企业、涉农投资也释放出更多积极信号。

在企业方面，7月份，国家级农业产业化重点龙头企业采购经理人指数（PMI）为52.1%，连续5个月保持在荣枯线以上，高出制造业1个百分点。农产品电子商务快速发展，1—7月农产品网上零售额保持两位数增长。

在投资方面，1—7月地方政府专项债用于农业农村规模超过900亿元，高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施等加快建设。第一产业固定资产投资达到9806亿元，同比增长7.7%，连续2个月正增长，其中畜牧业投资同比增长59.2%。

中国农业大学经济管理学院农业经济系教授李秉龙在接受本报记者采访时指出，新冠肺炎疫情对经济运行的各个环节都产生了比较大的影响，就农业来看，供给侧依然是矛盾的主要方面。中国农业生产稳中向好，早稻预计增产、秋粮作物长势较好、生猪恢复势头持续向好，不仅增加了保基本民生的底气，也对改善世界粮食安全形势作出了积极贡献。

农业农村部发展规划司前述负责人表示，农业农村部将落实各项防灾减灾措施，加强秋粮中后期田管和病虫害防控，努力实现抗灾夺丰收；坚定不移抓好生猪生产，加强非洲猪瘟疫情防控，巩固生猪恢复好势头；加强供需形势研判，多措并举保障大豆稳定供应，促进优势农产品出口；统筹推进农业农村各项重点工作，巩固农业农村经济发展好形势。

(责编：李都也(实习生)、李栋)