国资央企消费扶贫正发力

带网友云参观“草原溜达羊”；直播间现场烹饪燕麦粥、凉拌莜麦速食面等草原美味；更有呼麦、马头琴、蒙古族舞蹈助力直播……日前，“百县百品央字号”直播走进通用技术集团定点扶贫县——内蒙古自治区呼和浩特市武川县，创下2小时销售额696万元的“战绩”。

近期，国资央企消费扶贫集中发力，一场场直播“带货”，既为消费者带来精选特产好物，也为贫困地区脱贫致富贡献央企能量。

不久前，来自中国海油、国家电网、国家能源集团等8家央企携手定点扶贫的县市亮相直播间，向消费者推荐“三区三州”等深度贫困地区的特产。青海、云南、四川、甘肃等地的高原牦牛肉、山珍菌菇、深林百花蜜……一众产品赢得消费者欢迎。

大家不仅可以在微信上直接收看带货直播、点击下单，还可以享受到央企消费扶贫电商平台挑战全网最高性价比的优惠价格。平台优势、产品优势、价格优势共同转化为实实在在的销量，惠农增收成效显著。

“5小时直播累计观看人次达387万，共销售扶贫农产品超过1129万元，为‘三区三州’搭建起线上销售渠道，提升了当地特产品牌的认知度和附加值，进一步巩固了脱贫攻坚成果。”国务院国资委新闻中心有关负责人介绍。

今年以来，国资委组织开展中央企业消费扶贫专项行动，通过线上线下相结合的方式，助力解决贫困地区农产品卖难问题，力争推动央企消费扶贫金额比上年增加50%以上。线下，推动中央企业加大贫困地区农产品采购力度；线上，搭建中央企业消费扶贫电商平台，为定点扶贫县农产品提供长期稳定的电商销售渠道，打造央企扶贫工作品牌。

5月12日，国务院国资委央企消费扶贫电商平台正式上线，为贫困县农产品提供稳定持续、辐射面广的电商销售渠道。此外，依托央企消费扶贫电商平台，国资委还组织开展了“百县百品央字号”融媒体传播行动，通过投放公益广告、直播带货等多种方式，宣传产业扶贫，助力消费扶贫。据介绍，截至7月底，中央企业已购买和帮助销售贫困地区农产品31.7亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)