人民网>>财经

“银发网红”逆势突围  弥合代际间认知差距

张鹏禹

2020年08月19日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　你印象中的“网红”什么样？是俊男靓女，还是“小鲜肉”？恐怕很少有人会想到七八十岁的老年人。但是，最近一段时间，不少“银发网红”在抖音、B站等平台甚至国外视频网站走红，他们或分享自己的人生经验，或展示和儿孙们的家庭趣事，或传递文化知识与传统手艺。网友们不禁感叹：“这些乘风破浪的爷爷奶奶们真了不得”“没想到老年人的生活也如此精彩”。在时代流行文化不断追捧年轻人的潮流中，“银发网红”们逆势突围，让年轻不再关乎年龄。

　　人们传统印象中，老年人的生活无非是下下棋、喝喝茶、写写字，或者在家里帮年轻人带孩子，但是，活跃在网络上的“银发网红”打破了对老年群体的刻板印象，这种“反差萌”正是他们深受年轻人追捧和喜爱的原因之一。抖音账号“时尚奶奶团”发布的视频中，几位女士穿着旗袍，或举红伞，或舞折扇，款款走来，如果不细看她们花白的头发，很难发现这是一群六七十岁的老年人；今年75岁的“北海爷爷”杨北海在视频中总是穿戴整齐，西装、领带、手杖是标配，他说：“生活要有仪式感，无关年龄，有关心态”。“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”在这些老年人心中，晚年生活同样可以和年轻人一样丰富多彩有趣，他们传递出的热爱生活、拥抱生活的观念让年轻人钦佩、动容。

　　老话说得好，“家有一老，如有一宝”。老年人有着丰富的生活经验与人生阅历，岁月的沉淀让他们常常对生活不乏智慧与洞见。“济公爷爷”游本昌发布的短视频以“亲爱的娃娃们”开场，谈人生哲理，谈对表演艺术的理解，让网友觉得亲切可爱；89岁的老人江敏慈原本打算写本回忆录，后来在孙子的帮助下尝试用短视频回顾自己的人生，她说：我这一生虽然平凡，却是历史发展的一个缩影，希望通过自己的故事让年轻人对过去有所了解，让他们知道老一辈的不容易。一些“银发网红”还凭借自己的一技之长，将毕生所学借助互联网展示出来，成为传递传统文化的使者。比如前不久在海内外走红的“阿木爷爷”王德文。他制作的鲁班锁、拱桥、小猪佩奇等不用钉子和胶水，全部采用中国古代木作技艺，让外国网友赞叹不已，也加深了中国网友对传统手工艺的了解。

　　纵观走红网络的这些视频不难发现，老人们真实自然的讲述和对生活原貌的呈现，拉近了与年轻一代的距离，弥合了不同代际之间认知和情感上的差距。“过来人”的身份则让他们传递出的生活感悟、文化知识或是传统技艺更加可靠可信、易于接受。

　　《第45次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年3月，中国网民规模达9.04亿，手机网民规模达8.97亿。网民中50岁及以上网民群体占比16.9%，人数超1.5亿，互联网正持续向中高龄人群渗透。老年人触网、用网，不少还选择借助短视频、直播将晚年生活的多姿多彩呈现出来。这背后折射出的是他们融入网络时代的热望、拥抱新生事物的努力和不甘被网络时代抛下的决心。

　　尽管大多数老年人还不能像他们一样娴熟地使用互联网，但“银发网红”的示范作用却不容忽视。在年轻一代感到新奇有趣的同时，与“银发网红”同龄的老年人更可从中获得启示和鼓励，利用互联网信息红利，享受高质量晚年生活。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved