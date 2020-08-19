“银发网红”逆势突围  弥合代际间认知差距

你印象中的“网红”什么样？是俊男靓女，还是“小鲜肉”？恐怕很少有人会想到七八十岁的老年人。但是，最近一段时间，不少“银发网红”在抖音、B站等平台甚至国外视频网站走红，他们或分享自己的人生经验，或展示和儿孙们的家庭趣事，或传递文化知识与传统手艺。网友们不禁感叹：“这些乘风破浪的爷爷奶奶们真了不得”“没想到老年人的生活也如此精彩”。在时代流行文化不断追捧年轻人的潮流中，“银发网红”们逆势突围，让年轻不再关乎年龄。

人们传统印象中，老年人的生活无非是下下棋、喝喝茶、写写字，或者在家里帮年轻人带孩子，但是，活跃在网络上的“银发网红”打破了对老年群体的刻板印象，这种“反差萌”正是他们深受年轻人追捧和喜爱的原因之一。抖音账号“时尚奶奶团”发布的视频中，几位女士穿着旗袍，或举红伞，或舞折扇，款款走来，如果不细看她们花白的头发，很难发现这是一群六七十岁的老年人；今年75岁的“北海爷爷”杨北海在视频中总是穿戴整齐，西装、领带、手杖是标配，他说：“生活要有仪式感，无关年龄，有关心态”。“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”在这些老年人心中，晚年生活同样可以和年轻人一样丰富多彩有趣，他们传递出的热爱生活、拥抱生活的观念让年轻人钦佩、动容。

老话说得好，“家有一老，如有一宝”。老年人有着丰富的生活经验与人生阅历，岁月的沉淀让他们常常对生活不乏智慧与洞见。“济公爷爷”游本昌发布的短视频以“亲爱的娃娃们”开场，谈人生哲理，谈对表演艺术的理解，让网友觉得亲切可爱；89岁的老人江敏慈原本打算写本回忆录，后来在孙子的帮助下尝试用短视频回顾自己的人生，她说：我这一生虽然平凡，却是历史发展的一个缩影，希望通过自己的故事让年轻人对过去有所了解，让他们知道老一辈的不容易。一些“银发网红”还凭借自己的一技之长，将毕生所学借助互联网展示出来，成为传递传统文化的使者。比如前不久在海内外走红的“阿木爷爷”王德文。他制作的鲁班锁、拱桥、小猪佩奇等不用钉子和胶水，全部采用中国古代木作技艺，让外国网友赞叹不已，也加深了中国网友对传统手工艺的了解。

纵观走红网络的这些视频不难发现，老人们真实自然的讲述和对生活原貌的呈现，拉近了与年轻一代的距离，弥合了不同代际之间认知和情感上的差距。“过来人”的身份则让他们传递出的生活感悟、文化知识或是传统技艺更加可靠可信、易于接受。

《第45次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年3月，中国网民规模达9.04亿，手机网民规模达8.97亿。网民中50岁及以上网民群体占比16.9%，人数超1.5亿，互联网正持续向中高龄人群渗透。老年人触网、用网，不少还选择借助短视频、直播将晚年生活的多姿多彩呈现出来。这背后折射出的是他们融入网络时代的热望、拥抱新生事物的努力和不甘被网络时代抛下的决心。

尽管大多数老年人还不能像他们一样娴熟地使用互联网，但“银发网红”的示范作用却不容忽视。在年轻一代感到新奇有趣的同时，与“银发网红”同龄的老年人更可从中获得启示和鼓励，利用互联网信息红利，享受高质量晚年生活。

(责编：李都也(实习生)、李栋)