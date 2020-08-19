让出行更安全、更环保、更智能  网约车寻找“新增量”

北京新月联合出租汽车公司司机穆怀东一边运送乘客，一边通过网约车手机平台接收订单信息。

新华社记者 张笑宇摄

某网约车APP截图。

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位于上海汽车会展中心的滴滴自动驾驶体验区。

新华社记者 王 翔摄

商海春作（新华社发）

朱慧卿作（新华社发）

近年来网约车快速发展，有效缓解人们“打车难”的问题，成为城市居民出行的重要方式，同时也带来大量就业岗位。目前，网约车行业正朝着规范化、精细化方向迈进，新能源车、智能驾驶成为发展新趋势。

为“稳就业”赋能

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年3月，中国网约车用户规模达3.62亿。随着中国疫情防控形势持续向好，网约车的订单越来越红火。

“最近叫车的订单数量已经恢复到去年底的水平，刚才我还打算先歇会儿去吃个午饭呢，没想到一个订单还没结束，已经提示我去下一个地点接乘客了。”北京市某网约车平台司机郑师傅说，今年7月份以来，随着居民外出频率明显回升，网约车需求也在逐步增长，每天接单量明显增多。

李师傅是今年新入行的一位“70后”网约车司机，他原本做小商品生意，但近几年不太景气，索性开起网约车养家。

中国劳动和社会保障科学研究院发布的《中国网约车新就业形态发展报告》显示，网约车新业态已覆盖全国400多个城市，带动大量劳动力投入其中。与传统就业方式不同，网约车等新就业形态更具灵活性和自主性，对增加就业机会、帮扶困难群体就业作用明显，是实现稳就业工作的重要载体。交通运输部数据显示，截至今年4月底，全国共发放网约车运输证95万余张、网约车驾驶员证208万余张。

瞄准多元出行场景

国家发改委等部门今年7月颁布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，鼓励共享出行等领域产品智能化升级和商业模式创新。

目前，许多网约车平台瞄准多元化的出行场景，不断寻求“新抓手”“新增量”，以提升用户的出行体验。例如，滴滴出行日前将拼车业务升级为独立品牌“青菜拼车”，并推出定位年轻用户市场的新业务“花小猪”，还启动本地生活服务，包括跑腿业务、同城货运、旅行服务等；首汽约车也推出“场景会员”体系，通过餐饮、购物、教育、酒店等出行场景连接用户需求；曹操出行上线代驾业务、金融服务，涉足包括外卖配送在内的各类同城即时配送业务，还为用户提供租车服务；哈啰出行也上线哈啰快送，主打中短距离即时配送。

不仅在一二线城市精细化运营，网约车平台也开始挖掘三四五线城市，抢占下沉市场的发展空间。专家认为，不管是在哪类城市、提供哪种出行服务，网约车平台都要抓住消费者的需求点，思考如何在特定场景下提供个性化的车型和服务，立足差异化，这样才利于企业本身的突破成长和行业有序发展。

“电动浪潮”涌来

随着政策推动和新能源车普及应用，网约车正持续加快纯电动化步伐。全国多地要求新增或存量网约车转变为新能源汽车：深圳等规定2020年底网约车全部更换为新能源车；广州、东莞、佛山、海口、昆明、大连、沈阳等地规定新增网约车必须为新能源车。

自动穿越隧道、避让障碍物、刹车避险、自动转弯和停靠……5G、AI、自动驾驶等技术的发展，使得移动出行的车辆越来越智能化。上海智能网联汽车规模化载人示范应用日前启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务；百度也在湖南长沙推出无人网约车服务，首批共投入45辆无人车进行试运营，每辆车均配有安全员，不设里程限制；广州市首批20辆自动驾驶网约车也正式投入运营。

业内人士指出，未来交通出行将在交通基础设施、出行交通工具和共享出行3个层面发生智能化变革，电动汽车和智能驾驶将是交通工具变革趋势。

把好安全“方向盘”

在鼓励创新的同时须加强监管，安全这根弦任何时候都不能放松。回望过去几年，安全问题时刻为网约车平台敲响警钟。为此，中国交通运输协会日前发布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准，结束了此前网约车、顺风车市场标准模糊、规范缺失的局面。

此次出台的两项安全标准涉及行程分享、110报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求。同时，为确保安全事件的快速响应与合理处置，标准规定平台应在接到安全投诉后24小时内处理且5日内处理完毕，应设立线上调证机制，确保7×24小时对接警方调证工作组等安全要求。

中国政法大学传播中心副主任朱巍认为：“安全标准的出台，将促进中国以网约车为代表的共享经济发展出新的安全观，通过行业自律方式减少恶性事件和纠纷的出现，保护乘客人身和财产安全，更好地为城市安全出行服务。”

当然，对于监管部门、平台和用户来说，要实现网约车、顺风车的安全管理依然任重道远。只有守住出行安全的底线，不断满足消费者便捷、舒心、差异化的出行需求，网约车平台才能行稳致远。

(责编：李都也(实习生)、李栋)