加速开店线上发力 外资零售业深耕中国大市场

原标题：外资零售业深耕中国大市场

随着中国的疫情防控进入常态化新阶段，越来越多的外资零售企业正在加速开新店，发力在线新经济，持续分享中国大市场带来的机遇。

全球知名服饰品牌优衣库日前一口气在中国18个城市开出了19家新店，首次进入浙江桐乡、江苏丹阳、安徽蚌埠等6个城市，加速下沉跑入中国的二、三、四线城市。

“6月开出8家新门店，8月再次开出19家门店，这代表着我们对中国经济和中国市场的信心。”迅销集团全球资深副总裁、优衣库大中华区首席市场官吴品慧说，中国是优衣库在海外的第一大市场，优衣库希望通过发布适合中国消费者的服饰新品，以及加速下沉到更多的二、三、四线城市的动作，深耕中国市场。

“在各地严格的疫情防控和复工复产措施的推动下，中国市场消费信心逐步恢复，门店客流稳步上升。”吴品慧说，从5月开始，优衣库中国门店的销售额已经恢复到去年同期的水准，今年全年的业绩预计将有所增长。

“疫情发生以来，我们优衣库‘掌上旗舰店’的用户流量和销售额出现了两倍以上的增长，直播观看人数也高居不下，这说明中国消费者对品质生活的消费需求始终旺盛。”吴品慧介绍，官网、App、天猫旗舰店、官方小程序，加上实体门店，形成了线上下单、送货上门或者门店取货的创新全渠道零售闭环，增强了优衣库在疫情下的“抗压力”，优衣库下一步还将在线上渠道推出可以修改裤脚、定制服装图案等创新服务，更好服务中国市场。

据介绍，优衣库将于11月首次亮相中国国际进口博览会。吴品慧介绍，作为进博会的“新朋友”，迅销集团一口气拿下了1500平方米的展区，以呈现高品质服装和品牌的“服适人生”以及可持续发展理念，“优衣库正在积极筹备新品的首发首展，希望能在进博会这个全球舞台上惊艳亮相”。

事实上，越来越多的外资零售企业在疫情之下都开启了线上线下“两端发力”的新模式，大量的首店、新店持续亮相。美宝莲纽约全球首家潮玩概念店、圣罗兰美妆全球旗舰店等全球首店亮相上海，全球高端会员制零售品牌山姆在上海的中国会员旗舰店开工建设并首次开出江苏昆山门店，宜家中国大陆市场的首家城市店开门迎客……

欧莱雅中国副总裁兼活性健康化妆品部总经理马岚介绍，旗下的薇姿品牌近日正式启动了线下与线上渠道融合的皮肤健康科学管理中心，在线下空间实现咨询、数字化皮肤状况检测和产品试用多种功能后，可以选择以线上的方式购买，消费者还可以通过手机上的AI智能测肤小程序获取护肤建议和实现产品购买，“希望能持续探索在线新经济的新业态，更好挖掘中国消费市场的潜力”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)