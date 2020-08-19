专家:人民币数字化刚起步 取代纸币还很遥远

本报记者 王丽娟

“只要手机上都有DC/EP的数字钱包，不需要网络，只要两部手机碰一碰，就能把一个人数字钱包里的数字货币转给另一个人。”这样的支付方式你见过吗？

在支付宝、微信等电子支付方式已经广泛应用的今天，我们的支付方式已经越来越便捷，现金的使用量正进一步下降。中国人民银行顺应这一趋势，推出了数字人民币，近日已在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。随着数字人民币开始试点，我们的支付方式会发生怎样的改变？

近年来，随着数字经济的快速发展，很多国家都在加紧研究数字货币，中国在这方面一直在稳定推进。早在2014年，中国人民银行成立专门团队，开始对数字货币发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等问题进行专项研究。2017年末，经批准，中国人民银行组织部分实力雄厚的商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系的研发。

目前，数字人民币试点已基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。不过，业内专家认为，尽管已经进入试点测试阶段，但这并不意味着数字人民币真正落地，在正式投放使用前，还需要检验理论可靠性、系统稳定性、风险可控性等多项环节。央行也多次表态，数字人民币尚没有推出的时间表。

据了解，当前对数字人民币试点的主要应用场景，集中在交通卡充值、餐饮、零售等场景进行小范围封闭试点，目前相关试点工作的侧重点是检测数字人民币支付结算的系统稳定性与功能可用性。

对于数字货币这一新鲜事物，公众更多关心的是目前的支付方式是否有影响，是否会代替支付宝、微信等支付方式。

“对老百姓来说是多了一种支付的选择。但毕竟支付宝、微信这些能够提供相似功能的支付工具已经被普遍接受，数字货币推出之后大家接不接受、便捷程度会不会超过现有的这些移动支付工具，还有待观察。”国务院发展研究中心金融研究所银行研究室副主任石光告诉记者。

中国社会科学院信息化研究中心主任、信息化与网络经济室主任姜奇平也对记者表示，数字人民币涉及的是一些主体的变化，将来也有可能会成为国家指定的支付手段，但是并不影响其它支付手段的使用。

中国人民银行方面表示，数字人民币将采用双层运营体系，央行将首先对接商业银行，商业银行再具体负责对接普通民众。

哈尔滨商业大学金融学客座教授江瀚此前表示，因为移动支付的普及已经实现了货币电子化，即便以后推出数字货币，在支付这个环节，大多数人的感受变化不大，反而是银行和金融机构的感受会更明显，比如银行柜员可能不用再点钞。

那么，数字货币是否可以完全取代现金？石光认为，相较于纸币容易丢失、磨损，数字人民币的安全性要更高。但能否取代现金，还得看个人和企业的使用意愿。

业内专家认为，数字货币取代纸币面临两个约束，一是使用者是否愿意用，二是技术条件能否满足。因为交易支付的速度受制于技术，当交易数量突破一定限制，可能会引起故障、宕机、软件崩溃。从目前来看，还存在一些技术上的限制。另外，由于用户习惯不同，不是所有人都习惯这种支付方式。比如一些年纪大的人可能就不接受数字货币。但数字货币如果正式推出，对银行或商户来说，就不能拒绝用户使用。

数字经济时代，人们对于支付安全性、便捷性的要求越来越高，法定数字货币的安全性也受到公众的关注。

西南财经大学财税学院院长刘蓉认为，DC/ EP是数字化的人民币现金，由央行结算且具有法偿性。DC/EP支付是第一层的直接支付手段，而支付宝、微信支付是一种第三方支付手段，由商业银行存储货币结算，可能存在极小概率的破产风险，而DC/EP作为法定货币可实现比支付宝、微信支付安全程度与额度更高的离线支付。

(责编：李都也(实习生)、李栋)