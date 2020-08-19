数字人民币成网络热搜词 推动经济发展有三功能

本报记者 王丽娟

近日，商务部发布的《关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。一石激起千层浪，作为法定货币的数字人民币迅速成为网络热搜词。

受访专家认为，发展数字人民币是大势所趋。从国际来看，发展数字人民币有利于人民币国际化，增强我国的金融竞争力；从国内来看，数字人民币降低了人民币的流通成本，增加了人民币使用的便捷性；从监管的角度来看，数字人民币更便于反洗钱、反恐或者追踪一些大额期权交易。

为何要发展数字人民币

“目前很多发达国家都在推进数字货币，都想抓住这个大趋势。从未来国家之间的金融竞争力这一角度来讲，中国推进数字人民币的战略意义重大，将会加大人民币国际化和金融的进一步开放，有利于提升我国的国际金融竞争力。”国务院发展研究中心金融研究所银行研究室副主任石光在接受中国经济时报记者采访时表示。

石光向记者介绍，中国人民银行早在2014年就开始做这方面的研究，在这个领域里有先发优势。发展数字人民币是为了适应互联网普及下的数字经济的发展趋势，把人民币从实物形式变成可以在网络流通的电子货币。

中国人民银行行长易纲介绍，当前，数字经济是全球经济增长日益重要的驱动力。法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

中国社会科学院信息化研究中心主任、信息化与网络经济室主任姜奇平在接受中国经济时报记者采访时表示，发展数字人民币是经济发展的需要。事实上，目前我国数字货币的实质功能已经存在，比如银行的许多业务都已经是数字交换，货币是以抵押物形式存在。我国已经具备了发展数字人民币的条件，只不过现在要从技术上把数字符号的交换从实体形态变成纯数字形态。

石光认为，在央行推出数字货币之前，中国的移动支付运营趋势已经很明显。而且，纸币和硬币的制造、流通成本很高，每年的管理成本、折旧损耗比较高，发展数字人民币能够节约成本。

发展数字人民币有何好处

发展数字人民币对我国经济发展有何推动作用呢？姜奇平认为，数字人民币的作用有三方面。

一是增加了货币的功能。原有的货币是一般等价物，但是不能承载非一般等价物的信息。而数字货币，包括区块链，就有这样的功能，比如记账功能，能够记载货币流通的时间、地点、去向，对于一些特定用途的货币追踪有重要意义，能够有效防止洗钱等行为。

二是会对未来货币之间的交换有潜在影响。如果能够利用数字货币将美元的增值过程或者利益转移过程曝光，势必会改变美元的霸权地位，各国就可以利用数字货币更好地保护本币的利益。

三是从长远来看，如果将区块链的优势运用到数字货币的建设之中，会给信息服务提供很多的机会。也就是说，除了一般等价物的信息承载服务功能，还能够承载资源配置功能。

石光认为，发展数字人民币的直接作用是使金融体系的流通更加便利，降低货币的发行和流通成本；间接作用是顺应了数字经济发展的趋势。流通去现金化在国际上是一个大趋势，在这种情况下，央行能够开发新的支付体系，对于日常的交易支付都有很大的便利性。

对于一些民众担心的数字货币的安全性，姜奇平反而认为，数字货币最大的优点就是低风险性。“如果一笔钱的来龙去脉都能记录在案，即使遇到诈骗也可以一路跟踪，有利于普通民众保护自己的利益，降低风险。即使发展初期有一些技术上的风险也不必担心，既然有追溯功能，就会有风险的追溯机制，将来这个体系的健全将会进一步降低民众的风险。”他解释道。

不过，姜奇平认为，发展数字人民币目前最重要的问题是如何协调好技术和利益之间的关系，目前包括区块链在内的很多技术都在不断地创新发展，这将会为数字货币起到锦上添花的作用。

数字人民币与数字货币、电子支付有何区别

近年来，区块链受到市场热捧，吸引着大量企业与资本，与之相关的“加密货币”也备受瞩目。数字人民币和市场上的数字货币有何区别呢？

姜奇平认为，人民币的数字化和数字货币最大的区别是所有权不同。数字人民币的主权是中国人民银行，即决定增发货币和确定货币价格的是中国人民银行，而数字货币是一种私有货币，是去国家化、去央行化。

易纲此前明确指出，数字人民币在研发工作上不预设技术路线，可以在市场上公平竞争选优，既可以考虑区块链技术，也可采取在现有电子支付基础上演变出来的新技术，充分调动市场的积极性和创造性。

石光认为，区块链是一种技术，数字货币是一种货币。很多私人发行的数字货币，需要通过区块链技术去实现。从目前的信息来看，央行数字货币跟区块链并无联系，是依托于国家信用的集中管理的货币系统。

综上可以看出，数字货币与虚拟货币有着本质的区别，后者没有国家信用，不具有法偿性；而数字人民币是以国家信用为担保的一种法定货币，在这一点上与现金具有同样的效力。

数字化以后的人民币怎么用，和我们现在常用的微信、支付宝等网络支付手段有何区别？石光认为，从目前央行试点的数字人民币来看，主要方式是在手机或者移动终端上安装一个钱包，钱包相互之间可以支付。“这种支付可能不依赖于网络的环境，近距离就可以完成这种交易的支付。从目前的信息来看，数字人民币跟公交卡的形式类似，刷卡就可以支付，不需要网络环境。”石光说。

对于和目前常用的网络支付手段的区别，石光认为，现有的微信和支付宝等电子支付手段本身是挂钩银行账户，其实是银行账户的延伸。数字人民币是不需要账户，只要手机上有类似电子钱包的功能就可以支付，和支付现金一样，只是没有实体。

(责编：李都也(实习生)、李栋)