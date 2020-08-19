领取和使用程序繁琐 消费券如何防止被“薅羊毛”

据报道，今年，许多地方陆续向群众发放消费券，但记者采访发现，一些地区消费券领取和使用程序繁琐，个别地方还出现领取消费券后进行虚假交易、违规套现的情况，让消费券难以发挥出应有的作用。

网民“江德斌”称，部分“羊毛党”的不法行为，使得消费券的意义被大打折扣，令政府补贴款项流入不该去的地方，无法发挥撬动消费经济的杠杆作用。各地政府有必要尽快完善消费券发放方案，实现精准发放，把宝贵的补贴资金，每一分都用在刀刃上。

网民“欧阳晨雨”认为，消费券不能一发了之，政府部门还须做好“下半篇文章”，跟进加强监督管理工作，让消费券按照既定的设计落地有声。

网民“胡立彪”认为，当务之急就是堵住消费券被“薅羊毛”的漏洞。比如，可利用区块链技术难以篡改的特点，完善用户审核，加强平台监管能力，让使用消费券有迹可循。同时，要厘清各部门的职责，引入信用惩戒机制，加强对申领消费券的人员、实施消费券抵扣商家的信用监管，使钻空子“薅羊毛”乃至违法犯罪者付出相应的信用成本。

网民“余明辉”提出，消费券发放和管理是个“技术活”，有关部门要拓展思路，完善消费券的发放方式，简化领取流程，保证消费券应领尽领和无障碍领取。同时，要加强对消费券使用过程的管理，及时优化发放机制。如武汉市明确规定，在使用消费券时，需到对应种类已营业的实体商户门店和经营场所消费并在线支付才能使用，不得用于充值、预存等消费，核销时不找零、不变现，禁止倒买倒卖。（记者 陈伟 整理）

(责编：李都也(实习生)、李栋)