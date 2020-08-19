热点城市陆续升级调控 土地市场高溢价地块明显减少

近一个月来，多个热点一二线城市先后升级调控政策，土地市场优质地块供应整体减少，溢价率下滑，其他相应指标也见顶回落。8月18日，上海土地市场公开出让浦东新区一宗住宅用地，该地块共吸引了3家房企参与实际竞拍，最终以45亿元总价出让成功，溢价率为32.7%。此前一天，8月17日，北京怀柔区一宗纯住宅用地以底价成交，溢价率为0.0%。
根据克而瑞地产研究中心的统计数据，7月份以来，宁波、深圳、杭州等热点城市先后升级调控政策。当月土地市场整体溢价率环比6月下降0.2个百分点至16.1%；竞价超百轮的地块数量较6月份减少10宗。不仅如此，8月上半月，受监测城市土地成交规模连续两周下滑，最近一周土地成交量已经降至二季度以来新低。
“从溢价率和高竞拍轮次地块幅数等指标来看，7月份以来土地市场确实已经出现了转升为降的现象。”克而瑞研究中心分析师马千里分析认为，接下来，鉴于中央严控地价、房价，地方调控升级的大环境不会改变，优质地块入市比例也将进一步下滑。
从近一个月土地市场挂牌信息来看，北京、杭州、南京等热点城市土地供应正在大幅减少，同时优质地块的供应比例也有明显下降。据马千里分析，随着土地供应质量的降低，一二线热点城市土地市场高单价、高轮次竞拍、高溢价等现象也会相应减少。
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