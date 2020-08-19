多部门密集发声 “肉篮子”“菜篮子”价格稳定有保障

年初以来，居民消费价格整体回落，但近两个月受汛情等因素影响，CPI涨幅有所扩大。接下来物价走势如何，老百姓“肉篮子”“菜篮子”能否拎得稳？日前，国家统计局、国家发展改革委、农业农村部等多部委相关负责人密集发声，生猪产能恢复迎来重要拐点，加上有关部门综合施策稳物价，全年食品价格保持稳定有基础、有条件。

7月全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅比6月份扩大0.2个百分点。国家统计局表示，食品价格是推动CPI上涨的主要因素。7月份猪肉价格同比上涨85.7%，鲜菜价格同比上涨7.9%。

国家发展改革委新闻发言人孟玮17日表示，7月份以来，针对重要民生商品价格变化，国家发展改革委坚持综合施策、多措并举确保价格基本稳定。

孟玮介绍，一方面，加强生猪和猪肉市场调控。7月份合计投放四批次4.8万吨中央冻猪肉储备，积极引导市场预期。另一方面，不断强化应急调控。针对部分地方出现洪涝灾害、个别地方新冠肺炎疫情复发等突发情况，及时指导协调有关地方加强汛情和疫情防控期间蔬菜、猪肉等重要商品价格监测调控，加快灾后重建，保障市场供应与价格稳定。

接下来物价走势如何？据农业农村部监测，7月份全国生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月增长，同比增长13.1%。这是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长，也是继6月份能繁母猪存栏同比增长后，生猪产能恢复的又一个重要拐点。同时，7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%，连续10个月增长，同比增长20.3%。

“近期猪肉价格涨势开始减弱。综合考虑生产逐步恢复和消费需求释放等因素，预计三季度猪肉仍将呈现供应偏紧、价格高位震荡的局面。随着上市肥猪量持续增加，四季度供需关系将进一步缓和，价格继续大幅上涨的可能性不大。”农业农村部畜牧兽医局相关负责人17日表示。

其他食品价格方面，国家统计局新闻发言人付凌晖日前在国新办发布会上表示，鲜菜价格主要受短期因素冲击，鲜菜生长周期较短，对整体价格影响不会产生明显推动。

(责编：李都也(实习生)、李栋)