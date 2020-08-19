今年公司债发行呈井喷态势 发行规模达1.96万亿元

受注册制实施等多重政策因素影响，今年来我国公司债发行呈井喷态势。据Wind最新统计数据显示，今年来，我国共发行2160只公司债券，规模高达1.96万亿元。
有业内专家表示，随着国家对中小企业融资需求的扶持，公司债发行注册制将迎来进一步完善。证监会近日正式发布《关于就修订<公司债券发行与交易管理办法>公开征求意见的通知》。征求意见稿中删除了原第十九条“公开发行公司债券，应当委托具有从事证业务资格的资信评级机构进行信用评级”。此外，还调整了普通投资者可参与认购交易的公募债券相关要求，在不降低门槛要求的前提下，删除了评级为AAA的规定，减少评级依赖。
对此，业内专家认为，上述调整不仅有助于减少债券市场的评级依赖，并遏制评级虚高现象，促使信用评级回归为投资人识别和预警信用风险的本源，而且推动行业聚焦服务投资人需求，重塑行业竞争格局。
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