多国二季度经济大幅滑坡 下半年复苏前景不一

近日，全球多个国家公布了今年二季度经济数据。由于此时间段正是全球疫情“大流行”的高峰期，因此，多数国家二季度国内生产总值创下数十年甚至是有可比数据以来的最大降幅。面对疫情好转形势的不同以及经济扶持政策的差异，各国经济未来复苏前景不一。

多国二季度GDP大幅下滑

今年二季度，受到疫情及封锁措施的影响，全球各国的零售、餐饮、航空运输、旅游以及进出口贸易等均受到重大冲击，经济降幅自然不言而喻。

亚洲方面，泰国国家经济社会发展委员会17日公布的数据显示，相比去年同期，泰国今年第二季度国内生产总值（GDP）萎缩12.2%，是亚洲金融危机以来最严重的萎缩。泰国经济高度依赖国际贸易和旅游业。今年4月以来，泰国国内疫情得到有效控制，但由于疫情全球蔓延，不得不针对入境人员采取防控措施，第二季度国际游客到访量几近为零，旅游业损失惨重。

同样依赖外贸和旅游业的新加坡二季度GDP同比萎缩13.2%，环比萎缩42.9%，同环比萎缩幅度均高于上个月公布的预估数据。至此，新加坡经济连续两个季度出现萎缩，陷入技术性衰退，这是新加坡自2009年以来的首次衰退。

马来西亚2020年第二季度GDP同比下降17.1%，创自1998年第四季度以来单季最大降幅。为应对疫情采取的限制措施限制了生产和消费活动，导致需求和供给受到冲击，公共和私人投资等也受到影响。同时，印度尼西亚经济今年第二季度同比萎缩5.32%，为1999年以来首次出现同比萎缩。

欧美国家的经济数据同样糟糕。美国二季度GDP按年率计算萎缩32.9%，萎缩幅度远高于一季度的5%，为1947年有记录以来最大降幅。同时，欧盟和欧元区今年第二季度国内生产总值（GDP）环比分别下降11.9%和12.1%，同比分别下降14.4%和15%，是自1995年欧盟开始有相关统计以来遇到的最大经济降幅。

英国受疫情拖累也较为严重，4月到6月GDP环比萎缩20.4%，是自1955年有记录以来最糟糕的纪录。英国第一季度国内生产总值萎缩2.2%，第二季度再次萎缩。按通常定义，连续两个月萎缩，英国经济已经处于衰退之中。

此外，以色列二季度经济按年率计算下降28.7%。以色列媒体报道说，这是以色列40多年来遭受的最大季度环比降幅。哥伦比亚二季度GDP同比下滑15.7%，是有记录以来最大降幅。3月以来，哥伦比亚政府通过下调基准利率、发放失业补贴、开展免税日活动等方式缓解疫情对经济的冲击。

经济扶持力度持续加码

为了应对疫情带来的影响，各国政府已经积极启用适合本国国情的措施为经济纾困。在下半年经济或将迎来触底复苏的预期之下，多国的经济扶持力度也在不断加码。

德国副总理兼财政部长奥拉夫·肖尔茨日前表示，正在考虑将德国政府对短期工补贴的期限延长至24个月。由此产生的额外财政费用大约是100亿欧元。自疫情发生以来，德国经济虽然遭受重创，但没有出现大规模的裁员失业，其中一个重要的原因就是德国有经济危机形势下稳定劳动力市场的工具——短期工政策工具。据了解，将短期工作福利延长到24个月已经获得联邦各州经济部长们的支持。

新加坡副总理兼经济政策统筹部长和财政部长王瑞杰17日发表声明，公布该国政府下阶段抗击疫情纾困救助措施，总额为80亿新元（约合58.48亿美元）。王瑞杰表示，为全力保工作、保生计、保企业，政府未来将继续支持员工就业，创造新的工作机会；为受冲击程度最大的行业提供更多支持；在新常态下进军新兴领域，抓住新机遇。

此外，以色列总理办公室16日发表声明说，该国政府通过了总额为85亿新谢克尔（1新谢克尔约合0.29美元）的经济救助计划，主要用于提振交通、住房和高科技等行业，这是以色列今年7月推出的“经济安全网”计划的一部分。为刺激以色列旅游业复苏，以色列政府当天还通过了一项专门为酒店业推出的总额为3亿新谢克尔的救助计划。

各国经济复苏前景不一

目前，由于多数国家逐步放松疫情管控措施，允许绝大部分经济活动重启，预计部分国家经济有望在二季度触底，并从下半年开始逐步复苏。但各国恢复程度的快慢还取决于疫情的反弹形势以及国家在经济刺激计划方面的具体措施。

美国纽约联储17日公布的调查数据显示，8月份纽约州制造业指数为3.7，显著低于市场预期的17和7月份的17.2。美国劳工部数据显示，截至8月8日，美国一周首次申请失业救济人数环比减少22.8万人至96.3万人。但是，美国连续两周及以上申请失业救济的人数仍然接近1550万人，远远高于疫情前水平。这些都进一步加大了市场对经济复苏前景的担忧。

与此同时，美国疫情反弹形势依旧不容乐观。美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡里表示，疫情在美国持续快速蔓延，美国当前应对措施并不奏效，应该在全国范围内实施“更严格的封锁措施”以控制疫情。

相比之下，欧盟委员会发布的欧元区经济景气指数7月显著上升，这主要得益于工业、服务业和零售业信心大幅增强，消费者信心保持稳定。同时，欧元区7月制造业采购经理人指数（PMI）从6月的47.4升至51.8，为2019年年初以来首次站上荣枯线50。埃信华迈经济学家克里斯·威廉姆森表示，欧元区制造业第三季度开局良好，8月份制造业产出有望进一步增长。

尽管各经济体纷纷推出大规模经济刺激计划，但仍面临复工复产的巨大压力和不确定性。分析认为，只有在做好疫情防控的前提下，才有可能变“不确定性”为“确定性”，推动经济稳定复苏。

(责编：李都也(实习生)、李栋)