矢志扶贫路 国家统计局为脱贫攻坚贡献统计力量

“国家统计局对我们的支援是全心全意谋脱贫、真心实意助脱贫、一心一意促脱贫，是全力以赴的帮扶！”山西省岢岚县副县长潘晋英在谈及国家统计局对岢岚县的脱贫帮扶工作时感慨：“这些扶贫举措，既有智力扶贫，也有项目扶贫，还有信息扶贫，是实实在在的帮扶。”自2013年起，国家统计局定点扶贫岢岚县，2018年岢岚县如期实现脱贫摘帽。

按照党中央、国务院关于坚决打赢脱贫攻坚战的战略决策部署，国家统计局党组高度重视扶贫工作，近年来定点扶贫工作取得重要进展和积极成效。

除此之外，国家统计局充分发挥统计工作职能，开展脱贫攻坚普查，为全面建成小康社会提供数据支撑，推动高质量完成脱贫攻坚任务。

严之又严、实之又实、细之又细

普查为全面建成小康社会提供数据支撑

今年7月20日，国家脱贫攻坚普查迎来第一批现场登记的首个登记日。中西部22个省（区、市）第一批普查县的建档立卡户现场登记调查工作全面展开。

国家统计局局长宁吉喆指出，脱贫攻坚普查是新中国成立以来首次为解决贫困问题而开展的大型专项普查，是党中央适时宣布打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重要依据，是推动高质量完成脱贫攻坚任务的重要举措，是科学安排推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接的重要支撑。

为了实地查看各地区脱贫成效，以及脱贫群众的生产生活的新变化。今年以来，身兼国家脱贫攻坚普查领导小组副组长的宁吉喆及其他统计局局领导，分赴多地调研国家脱贫攻坚普查工作，督促指导各地进一步强化责任担当。

7月17至19日，宁吉喆在甘肃省调研国家脱贫攻坚普查时强调，脱贫攻坚已经到了最后时刻，各级普查机构要加强组织领导，夯实工作责任，认真执行普查方案，打造专业务实普查队伍，着力强化普查数据质量控制，扎实做好普查现场登记、数据处理等工作，坚决杜绝各种人为干扰和弄虚作假行为，真实准确反映脱贫攻坚成效。

“开展脱贫攻坚普查，一方面要摸清各地区任务完成情况，不仅看是否实现脱贫摘帽，是否筑牢了稳脱贫的基础，还要摸清存在哪些短板弱项，为接续脱贫攻坚与乡村振兴衔接提供依据。”住户办主任方晓丹介绍说，上半年国家脱贫攻坚普查清查摸底工作已经顺利完成。

精准施策、靶向发力

推动定点扶贫县如期打赢脱贫攻坚战

2013年以来，国家统计局坚持把定点扶贫工作放在突出位置，成立局扶贫工作领导小组及其办公室，强化组织领导。在对定点扶贫县的支援工作中，国家统计局充分认识并践行了扶贫不仅要“授之以鱼”，更要“授之以渔”。

江西省赣州市寻乌县是国家统计局定点扶贫县之一，该县连续5年荣获全省高质量发展先进县，于2019年4月28日被江西省政府正式批复脱贫退出。在对口支援工作中，国家统计局充分发挥“国家智库”优势，组织安排了寻乌统计业务骨干参加国家统计局在湖南、河北北戴河、陕西西安、广东深圳等地举办的业务培训班共计100人次，通过专家授课、实地考察和交流讨论，有效提升了寻乌县扶贫干部的政策理论水平和解决实际问题的能力。

今年6月初，为最大程度减轻疫情对定点扶贫县农产品滞销的影响，为期3天的内蒙古正镶白旗和山西岢岚县的特色农产品展销，在国家统计局机关3个办公区分别进行，局内干部职工踊跃购买。不仅如此，扶贫办还组织引导相关单位与定点扶贫县建立稳定供销关系，帮助他们拓宽销售渠道，并以视频形式对贫困村党支部书记、致富带头人和技术人才这“三支队伍”进行培训。

此外，为了帮助定点扶贫县青年干部开脱贫攻坚工作，2020年6月17日至18日，国家统计局办公室、教育中心联合举办定点扶贫县青年干部视频培训班，邀请专家学者及有关负责人分别以“乡村振兴战略”、“当前经济社会形势分析”、“国家脱贫攻坚普查与贫困监测”、“统计执法监督检查”为主题进行视频授课。

在决战决胜脱贫攻坚战的路上，国家统计局将脱贫责任抗在肩上，把脱贫任务抓在手上，充分发挥统计部门的职能，为全面建成小康社会贡献统计力量。

(责编：栗翘楚、杨曦)