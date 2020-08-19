2020年全国早稻实现增产 扭转多年下滑态势

人民网北京8月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布2020年早稻产量数据显示，2020年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），比2019年增加102.8万吨（20.6亿斤），增长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。

国家统计局农村司司长李锁强表示，今年早稻生产虽然受南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响，单产有所下降，但得益于播种面积的大幅增加，全国早稻实现增产。夏粮丰收和早稻增产奠定了全年粮食稳定生产的基础，为进一步扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了坚实的保障。

数据显示，2020年全国早稻播种面积4751千公顷（7126万亩），比2019年增加300.7千公顷（451.1万亩），增长6.8%。

李锁强分析，早稻播种面积增加的主要原因有以下两点：

一是多措并举助力早稻生产，激发了农户种植积极性。早稻主产区各级政府层层压实粮食生产责任，全力落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，加强组织农资调运，逐户引导抛荒地复耕，大力推广机耕、机插、无人机直播等技术，积极鼓励联耕联种、土地托管、统防统治，全面推进规模化经营和集约化生产，有效激发了农户种粮积极性。

二是春播气象条件对生产总体有利，促进早稻前期顺利播种。在早稻播种育秧、移栽返青等前期生产中，江南、华南大部地区光温水条件总体适宜，没有出现明显连续的低温天气。虽然3月底、4月初长江中下游及其以北部分地区出现过“倒春寒”，但因持续时间较短，影响有限。

从单位面积产量来看，2020年全国早稻单位面积产量5745公斤/公顷（383公斤/亩），比2019年减少157.3公斤/公顷（10.5公斤/亩），下降2.7%。

李锁强表示，单产减少的主要原因是早稻生长后期南方洪涝灾害严重。早稻生长前期，主产区多地水热搭配适宜，分蘖拔节和孕穗抽穗均好于上年同期。但在即将收割“开镰”之际，南方出现连续暴雨及特大暴雨，多地降雨量超历史极值。低温寡照、暴雨冲刷和洪水淹涝导致早稻田块出现不同程度的倒伏和灌浆不足，特别是安徽、江西、湖北、湖南等地受灾严重，成灾面积和绝收面积增加较多，导致早稻单产下降。

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