以“一往无前”精神攀登中国制造新高峰

从创业初期做手机尚且还“不太靠谱”的目标，到面向“超级互联网”时代，向未来生活方式引领者的进发，小米的十年不仅在改变自己，也在改变着世界。

创业十年，小米用1999元重新定义了智能手机的市场生态，并推动了移动互联网的发展；用生态链支持了数以万计的创业者，为全球数以亿计的用户提供平价且优质的产品，更推动了100多个行业的发展。小米不只在商业世界中书写了“平地起高楼”的创业案例，更是为中国制造到中国品牌再到中国创造的跨越式发展，提供了一条可供参考的路径。

8月11日，小米成立十周年公开演讲中，创始人雷军用20个故事复盘了小米成长史，并给出了面对世界和未来的答案——相信自己，一往无前。而就在此前一天，在《财富》杂志发布的2020年世界500强榜单上，小米集团排名跃升至422位，成为全球具有高速成长性的互联网公司前两位，也为十年的发展添上又一个高光时刻。

在数字经济蓬勃发展的十年间，小米不仅成就了自己，也改变了手机等消费市场的格局，更改变了中国经济的发展。

幕后英雄

创业十年，用雷军的话说，小米选择了最艰难的赛道。2010年，当时的国内手机市场主要由产品售价动辄大几千元甚至上万元的诺基亚、摩托罗拉等国际巨头把持，国产手机做得十分一般，还有一些山寨手机扰乱市场。作为创业者的雷军因此下定决心，希望“做全球最好的手机，只卖一半的价格，让每个人都能买得起。" 而这个目标，在当时看起来是如此的“不太靠谱”。

小米创造性地采用互联网模式做手机，将硬件、软件和互联网融为一体，打造了日后变革整个手机行业的“铁人三项”模式。然而，打通三项环节也并不是一件简单的事情。在不擅长的硬件领域，刚刚创业的小米还是屡屡碰壁，这甚至被雷军描述为闹过的“最大的笑话”，但“做全球最好的手机”的梦想，让雷军亲自去日本拜访夏普，即使当时日本因地震存在核辐射的风险，小米一行三人依然成为飞赴日本航班上仅有的三位乘客。

2011年8月16日，小米手机1正式发布。这款定价1999元，却有行业顶级供应链加持的国产手机让当时的市场沸腾。小米手机的横空出世使消费者拥有了质高价优的手机产品，大大加速了智能手机的普及。而智能手机对于手机App开发迭代、终端用户网络需求等多方面的重要促进作用，使其在移动互联网黄金十年的启幕中扮演着重要的角色。

滴滴出行创始人程维曾表示，“中国移动互联网的创业者可能都要感谢小米，因为小米有力推动了移动互联网的普及。” 在为丰富多彩的互联网生活奠定了前置基础的同时，小米一直也致力于打通和整合中国智能设备制造的上下游，带动了国内相关产业链的共同发展，更是为中国品牌的国际化打出了名气。

生态力量

一木不成林，百花齐放才是春。

小米手机业务的成功，使得互联网思维一下子成为一个全社会讨论的话题，引发了业界关注、借鉴小米的热潮，很多企业家、创业者到小米公司来学习。小米也同样希望带动一批创业者和创业公司，让这些“取经者”真正获得实质上的帮助。小米开始研究新环境下如何和志同道合的创业伙伴们，共同生长并壮大的商业模式。在这种情况下，小米生态链计划于2014年应运而生。

从最初的手环、充电宝，到平衡车、扫地机器人等创新产品，再到日常家用的电池、台灯等。在小米生态链模式下，小米在为消费者提供了质高价优产品的同时，更搭建起一个创业孵化平台，团结了一大批中国年轻创业者的生力军，孵化了一大批优质的创业公司。

刚刚从大公司出来创业的小伙子昌敬及其创办的石头科技，便是小米在2015年初投资的创业者及创业公司。彼时的石头科技，只是一间位于民宅里的仅有几个人的小公司。如今，石头科技已成为扫地机器人行业的领导者，市值高达400亿元。

经过六年多的时间，小米已经孵化了100多家企业，带动了100多个行业变革，更打造了一款款爆款国货。顶着中国消费者去日本抢购电饭煲的“隐形压力”，小米生态链企业纯米在2016年发布的电饭煲成功卖回日本市场，赢得了日本消费者对中国制造的广泛认可，振奋人心的故事更激励了一大批创业者的热情。

小米创业时就是“直面风险豁出去干”，而今天可复制推广的“小米模式”结合“小米生态链计划”，创造出了小米全球规模的消费级物联网平台，不仅带动了行业的升级变革、为合作伙伴带来了更好的发展环境，也全面提升了用户体验价值，让全球用户都得以受益。

创新魔力

就在这次主题演讲中，雷军表示：“做用户心中最酷的公司，这就是小米的愿景”。在随后新品发布会上，小米一口气推出了三款十周年献礼之作：小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版和小米透明电视。

十周年的三款新品，分别代表了小米品牌的三大铁律：技术为本、性价比为纲、做最酷的产品。

以小米10至尊纪念版为例，这款产品集小米十年技术创新之大成，多项首发科技和革新特性融于一身，120W有线秒充、120倍潜望式变焦相机和120Hz高刷新双曲面柔性屏，展示杰出技术造诣。其搭载的MIUI12系统提供了行业领先的隐私保护功能，彻底解决消费者担心的个人信息窃取风险。

早在2014年年初，小米就提出了全面屏的设想，为此用了三年的时间做了小米MIX手机，这种巨大的创新能力震撼了整个产业，然后吹响了小米逆转的冲锋号。芬兰国家设计博物馆馆长说，小米MIX代表着未来手机发展方向。

此外在创业历程中，小米提交的专利申请超过了三万件，尤其在人工智能领域的专利数量，更是位居第一阵营，而小米在2020年还将投入100亿元进行研发。

无论是6年前盛誉加身的小米MIX手机，还是刚刚发布的小米10至尊纪念版，以及业界第一个实现量产的透明电视，用创新为全球消费者提供优质产品，无疑是小米的核心诉求。

走向世界

2014年小米正式进入了印度市场，并迅速在印度市场取得了智能手机市场份额第一的位置，这也是国产手机品牌首次在海外市场取得市场份额第一的成绩。今天小米已经覆盖90个国家和地区，在全球50个市场中排名进入前五，其中印度连续三年做到了第一；欧洲进入前三。

2019年末小米刚进入德国市场，旗下产品Mi Note 10就得到顶级科技媒体CHIP的Very good/Sehr gut的最高评级，另一款新品Mi 9T Pro也得到了Good/Gut的高评级。

就在疫情影响消费、全球智能手机萎缩的大环境下，小米手机在欧洲市场实现同比65%的逆势上涨，首度拿下西班牙手机市场第一。几乎在欧洲每个国家，小米的销量都有大幅提升。

印度软件外包巨头Infosys创始人纳拉亚纳·穆尔蒂曾这样评价小米手机：“小米与其他任何品牌相比更便宜、更物有所值。”这应该也是全球消费者青睐和认可小米的真实写照。

在不久前发布的 “2020年BrandZ中国全球化品牌50强”榜单上，小米集团位居榜单前五，并与阿里巴巴、字节跳动一道成为互联网新经济公司前三强。而据小米2020年第一季度财报显示，小米一季度境外市场收入达到人民币248亿元，占比首次达到总收入的一半。

雷军表示，小米在全球化过程中也为当地带去了产品、技术、管理和资金，对当地的发展有巨大帮助。中国品牌会进一步走向全球市场，中国品牌会享誉全球。

永不止步

有人说，优衣库用一件衣服改变了服装业，星巴克用一杯咖啡改变了餐饮业。而小米不仅在手机业务方面变革了整个行业，更不断推动了多个行业的发展，助力中国经济的高质量发展。

在小米十周年公开演讲当天正式发布的小米10 至尊纪念版手机，是由小米智能工厂试研生产的首个量产超高端机型也。这款手机立足于当下，着眼于未来，代表着小米对未来十年和中国制造新形式的思考。

雷军表示，“我们信仰互联网，我们相信互联网的方法论，我们会坚持用互联网赋能制造业。在继续和代工厂真诚合作的基础上，小米会深度参与制造业。小米已经自研大量高端装备，并已设计完成了全自动化的高端手机生产线。小米产业基金已投资了超过70家半导体和智能制造的公司。这就是小米未来要做的"制造的制造"。”

过去，作为中国产业互联网、消费互联网、物联网技术的先行者，小米一直为中国制造打造好产品，为中国品牌奉献好口碑。未来，作为中国新兴的经济力量，小米的继续成长对促进国内消费、对外贸易、乃至助力世界经济复苏等诸多领域，都具有重要的振兴意义。（毕磊）

作为一个节点，创业十周年，成为了小米向更高目标攀登的新起点。

(责编：毕磊、夏晓伦)