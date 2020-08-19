首次个税汇算完成 专家：彰显我国税收治理能力有效提升

人民网北京8月19日电 （记者车柯蒙）今年6月30日，为期4个月的我国首次个人所得税年度汇算工作已正式结束。记者在采访中发现，这次个税汇算在让数千万自然人纳税人收获了个税改革“红包”的同时，也于便捷、高效中彰显了国家税收治理能力的提升，是税收治理能力向现代化迈出的坚实一步。

按照新的个人所得税法，纳税人取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入合并为“综合所得”，以“年”为一个周期计算应缴个税。

由于我国刚开始建立综合与分类相结合的个税税制，大部分自然人纳税人在此之前甚少“打理”自己的税收事务，对“汇算”没什么概念，甚至担心不会操作。科学简化的税制设计，为他们打消了这一顾虑，保障了首次个税汇算的成功实施。

记者了解到，新个税法对综合收入部分的扣除项目除年度免征额6万元外，6项专项附加扣除项目在扣除标准上均采用定额而非比例标准，简化的税制设计便于纳税人理解掌握，即便是外籍纳税人也可以轻松申报。

“申报时，税务部门对我的综合所得划分很明晰，计税方式很简单。”河南省郑州西亚斯学院外教埃里克·瓦多斯表示。

中央财经大学教授樊勇指出，此次个税改革，充分考虑了我国国情，对税制进行了简化设计。这既有利于自然人理解与操作，又便于税务机关征收管理，从制度上保证了首次个税汇算的成功实施，体现了我国税收治理的制度优势。

近年来，通过优化内外部资源配置和创新税务管理的方式，我国税务部门征管与服务能力不断提升，圆满完成多项税制改革，积累了丰富的管理服务经验，税务部门纳税服务能力在这次个税汇算中进一步得到展现。面对体量巨大的自然人纳税人和疫情带来的特殊困难，税务部门以“创新”求突破，实招频出，向纳税人推广便捷多样的个税汇算办理渠道，给纳税人带来了全新的体验。

今年个税汇算期间正是疫情防控的关键阶段，有部分单位尚未复工。为帮助纳税人高效便捷、合理有序地完成年度汇算，避免出现扎堆拥堵，税务部门及时、科学决策，引导纳税人分类、分期、分批开展汇算申报。

“税务部门服务意识及服务能力的不断提高是此次汇算工作成功实施的关键。考虑到各区域、各企业、各自然人的不同情况，税务部门开通了多样化的办税方式，为纳税人提供灵活、便利的服务，在很大程度上提升了纳税人的办税体验，使其愿意接受并乐于使用。”中国财税法学研究会会长、北京大学法学院教授刘剑文说。

首次个税汇算工作无论是对纳税人、扣缴义务人，还是对税务部门，都是一项全新的工作。今年以来，各地税务部门通过推出一系列的办税指引，宣讲有关政策口径、专业术语和操作流程，并通过广播、电视、网络、公益广告、12366纳税服务热线等渠道，全方位开展汇算辅导。

首次个税汇算工作中，以信息化为支撑的申报方式大大提高了汇算效率，尤其是个税APP申报和网页申报，通过智能化菜单方式，将复杂的政策规定和征管要求转化为便于纳税人理解的操作指引，同时自动计算出应补或应退税款，为纳税人带来办税便利。

“用手机APP，1分钟就能轻松搞定个税汇算，不仅操作方便，工资组成和缴税情况还一目了然。”湖北省通城县人民医院护士刘燕为个税APP带来的便捷体验点赞。

在上海，毕马威中国的多位外籍专业服务人士在完成个税年度汇算后表示，在手机上就能直接获取预填信息数据并进行申报处理，只用1分钟就完成汇算，简直太方便了。

1分钟轻松搞定个税汇算的背后，是税务部门创新征管方式、积极推动税收治理现代化的生动实践。与此同时，各地税务部门通过与相关部门加强信息共享引入第三方信息，大大节省了纳税人自行搜集和整理应税收入、附加扣除及已缴纳税款等方面信息的工作量，提高了汇算速度和准确性。

河北、陕西、宁夏、青海税务局安排专人与财政、国库部门精准对接、密切联系，提前测算退税规模，定期交换受理数据，确保退税全链条有效衔接，纳税人退补税快速便捷。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，此次个税改革中不仅各地税务部门同心合力，其他部门也积极参与、协同创新，同时依靠税务治理和数字治理的有力支撑，确保了个税汇算的成功实施。这是我国推进共建共享共治、推进税收治理标志性的事件，应该高度肯定。

4个月的时间里，全国千百万自然人纳税人首次自主通过个税年度汇算及时办理退补税，反映了个人纳税主体较高的自主性、自律性和参与度，也使得自然人纳税人的税收意识得到了强化和提升。有纳税人表示，个税汇算是一次生动的税收教育。

全国人大代表、山东五征集团董事长姜卫东说：“集团有1100多人完成了个税汇算，绝大多数员工需要退税，退税最多的有8300多元，也有员工主动补缴了税款。我感觉，通过普遍参与个税汇算，员工们依法纳税的意识进一步增强。”

对此，浙江财经大学教授王绪强指出，个税年度汇算不仅是加强个人税收征管的要求，同时能够增强个人纳税意识，促进公平税收环境的形成，从而推动整个社会信用体系的建设和完善。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇表示，个税综合与分类改革之后，年度汇算成为不少纳税人的规定动作。参与年度汇算让个人纳税意识进一步增强，这为未来进一步做好税收工作奠定了良好基础，这也是现代公共治理理念在国家税收治理领域的具体体现。

(责编：车柯蒙、孙阳)