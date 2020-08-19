商务部：26项举措助推服务贸易扩大对外开放

人民网北京8月19日电 （栗翘楚）商务部近日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，商务部服贸司司长冼国义在19日上午举行的专题新闻发布会上表示，扩大服务领域对外开放是创新试点的重要探索方向。商务部将扩大开放作为本轮试点的一项重点任务，提出坚持要素型开放与制度型开放相结合、开放与监管相协调、准入前与准入后相衔接的原则，有序拓展开放领域，推动取消或放宽对服务贸易的限制措施；探索制度开放路径，在试点地区重点围绕新兴服务业开放进行压力测试。

围绕这些探索方向，商务部会同有关部门提出了26项开放举措，主要包括以下三类：一是针对跨境交付（模式一）和境外消费（模式二），进行开放压力测试，如推动允许外国机构独立举办涉外经济技术展会、在中国境内经营无船承运无须为中国企业法人、支持与境外机构合作开发跨境商业医疗保险产品等；二是针对自然人移动（模式三），探索放宽特定服务领域限制性措施，推动职业资格互认，便利境外专业人才来华创新创业，如试点允许符合条件的港澳专业人士在海南、深圳、广州等试点地区提供工程咨询服务，开展与港澳专业服务资质互认试点，探索整合外国人工作许可和工作类居留许可，便利外国人来华就业等；三是针对以上三种模式开放后进一步提升开放成效，鼓励试点地区加强服务贸易国际合作，如积极推进教育、法律、金融等领域国际合作，建设国际服务贸易合作园区等等。

冼国义表示，这些举措，有些在所有试点地区推进，有一些在部分具备条件的试点地区先行先试，这体现了压力测试的内容。经评估后，具备条件的可向全部试点地区，甚至全国推广。

(责编：栗翘楚、孙阳)