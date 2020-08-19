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国务院扶贫办党组书记、主任刘永富会见中植企业集团解直锟一行

2020年08月19日13:31  来源：人民网-财经频道
 

8月17日下午，国务院扶贫办党组书记、主任刘永富在京会见中植企业集团董事局主席、首席执行官解直锟一行。

刘永富指出，脱贫攻坚战以来，民营企业响应中央号召，积极参与扶贫开发事业，成为社会扶贫的重要力量。中植企业集团大力支持学前学会普通话行动，助力深度贫困地区脱贫攻坚，作出积极贡献，发挥了示范引领作用。在中植企业集团等有关方面的大力支持下，学前学会普通话行动试点有效推进，帮助了四川省凉山州、乐山市30多万学前儿童学习普通话，基本做到对四川省彝族聚集区适龄儿童全覆盖。相比往届，参加试点学习的儿童普通话合格率和学习成绩大幅提升，试点工作取得明显成效。希望中植企业集团按照精准扶贫、精准脱贫的要求，继续支持学前学会普通话行动，力争取得更大成果，为脱贫攻坚作出更大贡献。

解直锟介绍了中植企业集团下一步继续支持学前学会普通话行动，以及通过兴办实业助力巩固脱贫成果的主要打算。

国务院扶贫办有关司、中国扶贫志愿服务促进会负责同志参加会见。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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