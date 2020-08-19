商务部：全面深化服务贸易创新发展试点将带来三个机遇

人民网北京8月19日电 （栗翘楚）商务部近日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，《方案》将为服务贸易发展带来哪些新的机遇？

商务部服贸司司长冼国义在19日上午举行的专题新闻发布会上表示，目前，国内疫情防控取得重大战略成果，但境外疫情仍在蔓延，世界经济严重衰退，国际需求大幅萎缩，下半年我国服务贸易发展面临的形势依然严峻复杂。但也要看到，疫情对全球服务贸易格局和消费模式、消费习惯都将带来深远影响，服务贸易发展危中有机，我国服务贸易竞争力不断提升、长期向好的趋势没有改变。此次全面深化试点，将带来至少三个机遇：

一是市场拓展机遇，全面扩大开放促进形成大市场，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为广大境内外服务提供者创造更广阔的市场空间。二是创新发展机遇，数字贸易、版权交易、在线教育等新兴服务出口成为新增长点，生产性服务业通过离岸外包和保税研发、保税检测等渠道更紧密更高效嵌入全球产业链供应链，吸引境内外资源要素更充分投入新业态新模式。三是国际合作机遇，试点为中国与“一带一路”等伙伴深化服务贸易合作提供了更广阔的空间。可以说，试点既促进中国服务贸易高质量发展，也将为全球服务贸易发展注入新动能。

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