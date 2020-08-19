商务部：未来将更加重视中西部地区服务贸易发展

人民网北京8月19日电 （栗翘楚）商务部近日印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，商务部服贸司司长冼国义在19日上午举行的专题新闻发布会上介绍，本次新增的试点地区中有一半在中西部和东北老工业基地，比例比前两轮试点要高。

冼国义表示，之所以这样布局，一方面，这是贯彻落实高质量建设“一带一路”、西部大开发、东北振兴等国家发展战略的需要；另一方面，近年来，中西部地区服务业和服务贸易发展步伐加快，具备制度创新的基础和条件。而且这些地方试点的经验对中西部地区更具借鉴意义。希望，这些试点地区能成为中西部服务贸易发展的龙头，发挥示范引领作用，带动中西部整体服务贸易发展水平的提升。

未来商务部将更加重视中西部地区服务贸易发展，加大支持力度，会同这些试点地区结合自身产业特点和区位优势，制定具体可行的实施方案，在数字贸易、运输、旅游、文化、中医药以及服务外包等生产性服务领域积极培育新的竞争优势，更好地促进经济转型升级和区域协调发展。

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