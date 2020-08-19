原标题：红星美凯龙车建新：用爱致敬中国

红星美凯龙家居集团董事长兼CEO车建新是木匠出身,这段荆棘坎坷的成长经历极大地磨砺了他的意志力和定力。在车建新看来,作为木匠用一技之长打开更宽阔的世界,和作为领导者带领一家企业走向更宽广的竞争舞台,这两者并没有什么差别,都需要一份坚韧意志,和一份砺行致远的耕耘精神。

深耕家居行业三十余年,车建新见证了中国家居业从手工作坊到多元化、规模化制造的历程,见证了家居流通从小门市到连锁化、集团化、智能化的变迁。在这一过程中,车建新和红星美凯龙也走过了一段跌宕传奇的发展之路,在摸索中持续寻求最有效、最适合的事业展开方式,不变的是在品牌之路上笃定前行的意志和决心。

01/大格局成就大品牌

很多人有这样的疑问:企业家对于自己一手创办、倾注心血和深厚期待的品牌,究竟抱有怎样的感情?车建新的答案很质朴,他说提到红星美凯龙,想到的往往就是“一块小小的木头”。

三十八年前,只有十六岁的车建新离开家做学徒,出师之后拿着借来的600元带着5个徒弟创业,做亏了第一笔生意,却在第二年实现盈利1万多元。在那个充满机遇和梦想的奔腾年代,车建新将一腔激情和热血,深深扎根于“构建中国万千家庭梦想家居生活”这份事业之中。

进入90年代中期,车建新将家居作坊升级为“红星家具城”,那时候的经营模式是“前店后厂,自产自销”,一度在华东地区声名鹊起,已经是行业内颇具名气的企业。红星家具城很成功,但距离“品牌”仍有一段距离,管理粗放、占用资金大、人才储备不足等问题,严重掣肘红星家具城朝着规模化经营、品牌化方向发展。

彼时的车建新开始重新思考企业的发展,在不断充实提炼发展战略和经营理念之后做了一个极为冒险的决定:关掉经营模式成熟、收益稳定的传统家具厂,启动“市场化经营,商场化管理”的品牌化商业模式,凭借着敢于“归零”的胆识成功带领红星美凯龙走上了品牌发展的快车道,成为在全国拥有400多家家居Mall的行业龙头企业。

二十年后,看到结果的我们感慨于车建新的胆识和远见,但时光倒推回那个年代,这样一步险棋遭到很多人的质疑和反对。其实,如果放在车建新身上,这恰恰是一个非常体现他性格和价值观的决定:做木匠就做中国最好的木匠,做企业就要打造一个“中华民族的世界商业品牌”。

02/收纳全球家居灵感,通往未来梦想生活

半辈子与“家居”打交道的车建新,更加深刻理解“家”对于中国家庭的非凡意义。如果说二十年前那次大刀阔斧的经营体制改革是为了开拓更宽广的企业发展空间,那么今天红星美凯龙在家居领域的每一次创新变革,则是为了用更专业的产品、服务和理念,实现消费者对于美好家居生活的期盼与诉求。

今天的红星美凯龙第九代Shopping Mall一站式体验家居购物广场,收纳全球家居灵感,是一艘真正意义上驶向未来生活的方舟,载着亿万中国家庭去往梦想生活的彼岸。这不仅体现在逾1000家居品牌入驻的海量选择上,更在于红星美凯龙对于“提升中国人居家品位”这一企业使命的探索和实践。

很多人说,在当下消费升级的浪潮中,消费者追求更健康精巧的材质和工艺、更体贴入微的科技和人性化设计、更彰显个性的文化内涵和艺术气质。而在红星美凯龙看来,消费升级同时意味着消费需求的多样化和复杂性,因为无论是追求功能性或是更看重艺术品味,这些需求本身并不存在高低之分,只有提供与每个家庭的生活理念和价值文化相契合匹配的好产品,才是“提升中国人家居品味”的正确展开方式。

在这样的理念之下,红星美凯龙推出了“尖货零售”模式和一年一度的“鲁班设计尖货节”,用独创的“鲁班指数”在全球范围内甄选家居产品,从有品质的产品中为中国消费者挑选符合他们家居生活品味的产品。

值得一提的是,今年7月举办的鲁班设计尖货节正值家居行业复苏的特殊时期,销售额达27.44亿元。亮眼的成绩离不开消费者对于红星美凯龙品牌的认可和支持,对于提振行业信心更具有特殊的意义。

03/以10倍努力,打造“中华民族的世界商业品牌”

在《用爱致敬中国》品牌片拍摄期间,我们与车建新进行了一次深度对话,听他分享了创办企业的心路历程,以及品牌成长过程中对于社会经济发展的深邃思考。他一直强调,是时代的改革浪潮和国家的崛起造就了红星美凯龙这个品牌。

站在2020年这样一个特殊时间节点,像红星美凯龙这样的品牌企业,不仅要经受住自救与变革的考验,更肩负着推动社会发展重回正轨的重任,是后疫情时代社会经济迅速恢复元气的中坚力量。

红星美凯龙企业文化中有这样一条:情急之中人的潜能释放无可估量,将以10倍心力提升10倍技能。车建新和红星团队很有信心,因为巨大的外部压力更可以激发出红星人的拼搏精神,在有限时间里创造最大价值,以10倍的效能把损失的效益10倍夺回来,以10倍的努力拼搏回报国家、回报社会、回报消费者。

优秀的中国品牌一定是植根于中华民族的沃土之上,是民族自强不息精神的延续和发展。“红星美凯龙”这几个字背后,是车建新打造“世界商业品牌”的大国品牌梦想,是红星团队三十余年锐意革新、开拓奋进的时代拼搏精神,更是一家企业推动社会经济发展、实现民族复兴的博大情怀。

“红星美凯龙的意义不在于多大规模,而是在于为国家做了多大贡献。”车建新如是说。

(责编：毕磊、乔雪峰)