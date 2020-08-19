当代置业：下半年将实行稳健化运营以确保年度目标达成

当代置业于17日晚间发布了上半年业绩报告。截至2020 年6 月30 日止六个月，公司合约销售额约为人民币142.1 亿元，其中物业合约销售额约为人民币139.1 亿元，车位合约销售额约人民币2.9亿元，物业合约销售面积约136 万平方米。

当代置业管理层表示，公司坚持推行稳步扩张及均衡的土地获取策略及始于坚持以都市圈和重点一、二线城市为布局重点，在重庆、长沙、西安等城市获取8个新项目，新增计容建筑面积约120.5万平方米，新增货值储备约109.4亿元。当代置业于中国的土地储备（不包括投资性物业及持作自用的物业）合计12,394,462平方米。

与此同时，当代置业持续秉承「5+15+M」的投资布局战略，持续深耕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江中游、成渝五大城市群中的优质一、二线城市，积极关注并进入符合公司投资标准的优质三、四线城市，重点获取能够实现高溢价、高周转、高回款的项目，助力公司战略布局和资源保障。

绿色建筑是全球大势所趋的发展方向，此次疫情更让社会各界提高对绿色建筑的认识和需求，绿色健康、安全舒适成为市场新的刚性需求和行业新的演化方向。

“今年上半年，当代置业新增5 项专利，累计获取多项绿色核心技术专利，有效助力绿色健康产品服务更多层次客户。”当代置业相关负责人介绍，目前，公司共获取8 项绿色荣誉认证，将继续扩大在绿色健康建筑方面的优势。

当代置业方面表示，下半年，公司将以完善的投资布局战略配合自身的绿色核心竞争力，全力实现“健康建筑，绿色家园，城市向美”的企业愿景，实行稳健化运营以确保2020 年战略经营目标的达成。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)