迪马股份2020年半年报披露 上半年营收同比增20.59%

8月18日晚间，迪马股份披露其2020年半年报数据，公告显示2020年上半年迪马股份实现营业收入42.82亿元，同比增长20.59%，实现净利润为2.74亿元。

据介绍，迪马股份一方面积极组织恢复生产，抗击疫情，另外一方面也积极改变融资与债务结构，2020年上半年实现了自身融资结构和负债的进一步优化。

数据显示，迪马股份上半年有息负债为137.99亿，同比年初147.43亿减少近10亿元。债务结构上，因为多元化融资进一步拓展，短期负债与长期负债比例从此前的短期为主逐渐变为长期为主，长短期负债比约为6比4。

同时，迪马股份有息负债率和净负债率也在进一步降低。迪马股份半年报显示其上半年有息负债率为18.26%，下降了两个百分点；净负债率54.55%，下降了一个百分点。

迪马股份管理层表示，今年首次开拓肇庆、宁波、丽水，并持续深耕武汉、成都、重庆等省会城市或经济发展核心城市。目前，总资产达到756亿元，净资产为152.33亿元，在疫情背景下均实现正增长。

半年报数据显示，迪马股份毛利率为23.35%。迪马股份相关负责人表示，毛利率依然保持行业20%-25%合理范围内，在“房住不炒”的国家宏观调控大背景下，公司积极改变投资策略，在合理利润水平下，更为注重周转及现金流。

迪马股份2020年半年报显示，产业发展聚焦于康养、文体娱乐、集成应用等领域，力求与地产、工业、物业等业务板块实现相互协同、赋能发展，报告期内，产业发展文娱板块在重庆成功孵化首个“城市IP互动体验乐园” CiCi PARK和可口可乐合作项目落地；康养板块全面发力养老市场布局，目前已经在成都、重庆、上海等地落地，川渝地区整体规模和床位已经占据市场前三。（许维娜）

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