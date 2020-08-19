南山30年：极度浓缩深圳经济特区40年

从90年代的深圳国家高新区，到2010年代的深港现代服务业合作区、前海蛇口自贸片区，再到如今建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区，南山区发展始终与国家战略高度契合，与时代浪潮同频共振。

2020年，无疑是一个属于深圳的年份。8月26日，深圳经济特区迎来建立40周年纪念日。

今年，对于深圳市南山区来说，同样是十分重要的一年。1月4日，正是南山区成立30周年的日子。1990年1月，经国务院批准，深圳市南头管理区和蛇口管理局合并成立南山区。如同深圳的极度浓缩——30年来，南山区实现了连续跨越式发展：GDP从1990年建区时的78亿元发展到2018年的5018亿元，增长超过64倍，人均GDP接近5.5万美元，每平方公里税收超过8亿元；PCT国际专利申请量超过7000件，全社会研发投入占GDP比重达4.71%；现有海内外上市企业163家、国家级高新技术企业3500多家……面积不足深圳十分之一的南山被誉为“中国最具硅谷气质城区”。

南山区之所以不同凡响，是因为这里天然饱含改革开放的基因。可以说，南山区是在站立在小巨人的肩膀上拾阶而上的——这个小巨人就是蛇口。40多年前，作为中国改革开放的一支试管，蛇口炸响了中国改革开放的第一声“开山炮”，喊出了“时间就是金钱，效率就是生命”“空谈误国，实干兴邦”的时代强音。在这里，诞生了国内首家对外开放的工业区——蛇口工业区、第一家股份制商业银行——招商银行、第一家股份制保险企业——平安保险，同时，在管理、分配、用人、住房等诸多制度改革上，开创出具有划时代意义的“蛇口模式”，为中国改革开放赢得先声。南山区理所当然地承继了“闯”与“创”的先锋特质。

从90年代的深圳国家高新区，到2010年代的深港现代服务业合作区、前海蛇口自贸片区，再到如今建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区，南山区发展始终与国家战略高度契合，与时代浪潮同频共振。30年来，南山区持续在在优化产业结构中抢得先机：从最早劳动密集型的“三来一补”“贴牌代工”“前店后厂”，到高新技术产业的崛起，再到如今重点发展的战略性新兴产业和未来产业。在每一次产业升级的浪潮中，南山区屡屡找准了节点，踏准了节奏，从而诞生了华为、中兴、腾讯、大疆、迈瑞、光峰等一批行业领军企业，使得高新技术产业在南山区高度聚集，并形成一个巨大生态链。与此同时，南山区也发生了一次次蝶变：从最早的深圳市产业配套区、轻污染工业区和能源基地，到2000年后的深圳高新技术产业、现代物流、文化旅游、教育科研“四大基地”。如今，朝着打造“中国硅谷”核心区和世界级创新型滨海中心城区的目标奋力前行。

南山区飞速发展的密码何在？或许，人们可以在深圳人才公园里找到答案。

在深圳湾核心地带，南山区建起了深圳唯一一座以人才命名的公园，一大批创新人才或者领军人才的名字，在这里备受尊崇。深圳人才公园入口的石碑镌刻着：创新驱动实质上是人才驱动。在这里，马化腾、汪滔的故事自然是最好的注脚。

南山区秉持人才是第一资源的理念，坚持人才驱动发展战略，广纳天下英才，统筹用好国际国内人才资源，大力引进高端人才，现有院士34人，深圳市高层次人才6000余人，各类人才拥有量稳居全市第一。为增强后劲，南山区升级人才“领航计划”，仅“十三五”期间安排不少于60亿元，用于各类人才引进、服务、奖励等。对国际顶尖人才和团队，最高支持可达5000万元。

“科技创新+总部经济”双轮驱动一直是南山的突出特点。面临粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”契机，南山区将坚持以科技创新引领产业创新，推动经济高质量发展。在产业创新方面，一是规划建设海洋科技园，培育海洋经济新增长点。二是发挥南山区特色优势，推动生物医药产业转型升级。三是依托集成电路公共平台，加速核心技术自主突破进程。四是聚焦科技前沿领域，抢占未来产业发展制高点。如在区块链领域推动出台支持政策，构建应用示范场景，挖掘新的技术集成点和产业增长点。

在深圳建设中国特色社会主义先行示范区的进程中，南山区提出了“5个率先”，对照梳理深圳市《行动方案》中涉及南山区的内容，重点将推进十大项目：加快规划建设西丽高铁新城；部省市共建西丽湖国际科教城；开展“引企入教”改革，创建国家产教融合试验区；支持鹏城实验室、人工智能与数字经济广东实验室等高端科研平台做大做强，打造引领未来发展方向的战略科技力量；推进国际游轮游艇旅游自由港建设，构建特色游轮产业链和海上旅游发展创新体系，举办中国游轮发展大会暨国际邮轮博览会；高标准建设深圳歌剧院、深圳创意设计馆等新十大文化设施；加快海上世界、南头古城等“十大特色文化街区”建设；加快中船重工研究院落地建设，建设赤湾海洋产业园；以深圳湾口岸等陆路口岸及邻近区域为核心，规划建设深港口岸经济带；打造具有创新资源集聚辐射枢纽功能的南山中央智力区。

(责编：李都也(实习生)、李栋)