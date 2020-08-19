?今天，深圳拥有了一个新名字，5G智慧之城

见圳客户端·深圳新闻网2020年8月17日讯（记者 叶梅）17日上午，在“点亮深圳，5G智慧之城发布会”现场，深圳市长陈如桂宣布，深圳成为全国首个5G独立组网全覆盖的城市！深圳率先进入5G时代！自此，深圳拥有了一个新名字-5G智慧之城。

时值深圳经济特区建立40周年之际，为持续打造全球5G智慧示范城市，加速5G与AI产业发展，推进行业数字化，由深圳市政府指导、深圳市工业和信息化局主办、深圳市5G产业协会承办、华为技术有限公司协办的“点亮深圳，5G智慧之城”发布会日前在深圳市福田香格里拉大酒店拉开帷幕。

深圳市工业和信息化局局长贾兴东介绍，深圳市委市政府高度重视5G工作，市领导亲自组织协调研究，解决5G基站建设难点，三大运营商、铁塔公司全力以赴推进5G基站建设工作，全市提前一个月完成既定4.5万个基站建设任务，5G覆盖全国领先。经信息通信研究院审核，截至7月26日深圳5G基站建设数量4.5万个，截至8月14日基站建设数量46480个。

深圳市5G技术全球领先，着力突破关键技术、着力打造产业生态、着力推进产业集群，5G标准必要专利全球领先，5G基站和终端出货量全球第一。同时，政务应用创新不断，行业示范精彩纷呈，评选出“双十”应用示范项目，在医疗、交通等10个领域开展政务应用示范、在超高清视频、工业互联网等10个行业领域开展应用示范，20个示范项目总投资超过16医院。疫情期间，各企业还积极探索出“5G+红外测温”“5G+无人机消杀”等新模式新业态。

根据中国信通院监测，截至2020年5月，我国在实际场景中落地的5G应用已有484项。下一步深圳将致力于突破5G重大关键技术，推动5G产业发展，并不断创新落地5G融合应用的先行示范，全面构建5G应用生态体系，全力以赴将深圳打造成为5G全球标杆城市。

(责编：李都也(实习生)、李栋)