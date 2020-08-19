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从“追赶”到“引领” 中广核走出特区“逆袭”之路

2020年08月19日10:08  来源：深圳新闻网
 

见圳客户端?深圳新闻网2020年8月14日讯（见习记者李日成）8月13日，“中广核与特区40年同成长”媒体采访活动举办，深圳媒体采访团走进了中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）旗下的大亚湾核电基地、中广核设计院和中广核安全实验室，了解中广核如何从深圳走向世界，从“追赶”到“引领”，走出不同凡响的“逆袭”之路。

1979年的春天，一位老人在中国的南海边画了一个圈，也在圈里点了一个“点”。这个圈，是深圳经济特区；这个“点”，是大亚湾核电站；这位老人，是改革开放总设计师邓小平同志。就这样，大亚湾核电站作为中广核的起点，在改革的春风中，和深圳经济特区共孕育，同成长。40年间，中广核伴随着深圳经济特区的发展，走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的核电发展道路，成为中国最大、全球第三大核电企业。

大亚湾核电湾模型

“借钱买鸡，买鸡生蛋”，成就“零资本裂变”奇迹

作为中国改革开放初期最大的项目，大亚湾核电站的建立秉承了特区“敢闯敢干”的精神。在“中广核与特区40年同成长”的媒体座谈会上，大亚湾核电运营管理公司新闻发言人常启能介绍到，建造大亚湾核电站所需要的总投资高达40亿美元，而在1978年时中国的外汇储备仅仅只有1.67亿美元，为解决最为困扰的资金问题，大亚湾核电站采用“借贷建设、售电还钱”的模式——向银行借贷进行建设，建成后将电卖至香港换取外汇。该模式杀出了一条解决我国核电站起步建设资金和外汇问题的“血路”，这种模式也被人形象的称为“借钱买鸡，养鸡生蛋，卖蛋还钱，还有钱花”，该模式打破了我国重大项目的投资模式，成就了“零资本裂变”的奇迹，为中国核电种下了一颗高技术起点的“种子”。

从“追赶”到“引领”，让中国核电走向世界

经过近7年建设，大亚湾核电站于1994年5月这正式建成投产。“大亚湾核电站的建设，99%的建造材料来自国外。当时在外方要求下，大到核电设备，小到一颗螺丝，一包水泥，都要从外国进口，且核电站运营初期，多个核心岗位均由外方人员任职。在艰难的起步条件下，大亚湾核电人以深圳特区的国际视野，努力追赶，历经风雨，在1997年提前两年由中方接任厂长，并开创了中国核电的发展新模式。”常启能介绍到。

核电机组设备模型图

历时40余载努力，中广核成功实现了核电设备及技术的国产化，在技术国产化上得到了巨大突破。从最开始大亚湾核电站1%的国产化，到岭澳一期核电站的30%、岭澳二期核电站的64%，再到现如今“华龙一号”核电机组的接近90%，中国核电产业经过连续30年不间断的发展，已崛起为世界上最强大的核电产业集群之一。中广核也走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的核电发展道路，成功实现从“追赶”到“引领”，并成功出口“华龙一号”核电技术，和英方签订相关协议，成为中英合作的旗舰项目，让中国自主的核电技术走向世界。

制造安全绿色能源，创造多项世界记录

截至2020年8月13日，岭澳一期1号核电机组实现连续安全运行5151天，在全球64台同类型机组中排名第一，比排名第二的法国机组领先15个月时间。在世界核电领域权威评比——法国电力集团安全业绩挑战赛中，截至2019年，大亚湾核电基地累计冠军数增加到39项，占该项赛事冠军总数的一半以上，保持了全球获得冠军最多的参赛核电基地桂冠。

中广核核电设备训练基地

超长时间安全运行的背后，是无数核电工匠的日夜坚守。“核电站运行需要24小时有人看守，采用的是轮班倒制度，每次工作八小时。核电站内的工作不允许出任何差错，并且需要全程保持高度集中的注意力，所以每次工作前两小时我就不喝水，只吃一些干的食品，让身体在工作前保持最好的状态，日复一日。”工龄长达26年的中广核运营公司燃料高级操作师乔素凯介绍到。

核电机组安全运行的背后，是绿色清洁能源的稳定供给。截至目前，中广核正源源不断为地方贡献清洁而稳定电力能源。“以大亚湾核电基地六台机组年均上网电量450亿千瓦时计算，与同等规模的燃煤电站相比，大亚湾核电基地每年减排效应相当于种植近10万公顷森林。”常启能介绍到。2019年度，大亚湾核电基地6台机组累计上网电量达453.45亿千瓦时。截至2019年12月31日的商运25年来，大亚湾核电基地累计上网电量达7551.92亿千瓦时，其中对港供电累计达3663.37亿千瓦时，占香港用电量的四分之一。经过40年发展，中广核清洁电力装机规模已超过5800万千瓦，其中在运核电机组24台，装机容量2714万千瓦。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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