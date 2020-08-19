深圳，四十不惑再出发(望海楼)

北纬22度，年平均气温23℃，深圳处在一道炎热的城市带上。但这座城市被视作热土，却不是因为温度，而是始终如一、热火朝天的干劲。

这是一座被党和人民寄予厚望的城市。中共十八大后，习近平总书记离京考察调研的第一站就是深圳；2018年10月，改革开放40周年之际，总书记再次来到深圳，向世界宣示中国改革不停顿、开放不止步。而人民对深圳的期许，直接体现为一代又一代年轻人将这里视作梦想之地，直到现在，深圳市人口平均年龄也只有33岁。

这个8月，深圳迎来两个时间节点：深圳特区成立40周年，《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布一周年。在时间的长轴上，第一个节点让人想到城市出发的时刻，第二个节点让人回忆城市再出发的时刻。

40年对深圳来说，是从无到有的一段传奇经历。一批批建设者用世人瞩目的“深圳速度”和“深圳模式”，将一个小渔村变成了一座“充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市”。

过去一年对深圳来说，则是在新时代二次创业。《意见》明确设立目标，“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”。具体来说，2025年成为现代化国际化创新型城市，2035年成为社会主义现代化强国的城市范例，21世纪中叶成为全球标杆城市。

从当年探索改革开放道路，到如今建设中国特色社会主义先行示范区，时代总在赋予深圳全新的历史使命，而深圳始终以勇争第一的心态答卷。看历史，从试水经济领域改革，到全面深化改革向纵深推进，深圳已经创造了1000多项全国“第一”。望未来，深圳追求的不再是“单项冠军”，而是要做全方位、各领域的“全能冠军”。

今年，新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，让不惑之年的深圳备受考验。这座城市展现出强大的韧性，交出了让人满意的答卷。上半年生产总值实现正增长，新举措层出不穷，在《意见》给出的高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆和可持续发展先锋五大战略定位上，深圳均有突破，起步不凡。

要解决的问题当然还有很多。比如，经济实力虽强，但土地资源紧张，生活成本高企。再如，巨头企业扎堆，给中小企业发展带来机遇同时更带来挑战。

如今的深圳，“三区叠加”，既是深圳经济特区，又是粤港澳大湾区中心城市，还是社会主义先行示范区。这给了城市战略机遇，凭借“三区叠加”带来的驱动效应，深圳完全有能力推动改革开放战略向纵深发展，全面提升改革开放质量和水平，努力加大深化改革“试验田”和对外开放“窗口”的示范意义。

中国古话说，四十不惑。即将迎来40周岁的深圳特区，自然已经是成熟的城市。但才出发一年的“先行示范区”，却依然是新兴事物。深圳有再出发的勇气，对整个国家来说都是一股振奋人心的力量——这是“先行示范区”题中应有之义。

（作者为本报评论员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)