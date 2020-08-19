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“深圳声乐季”歌唱中国好故事

陈  晨

2020年08月19日10:15  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　郭兰英（右二）与雷佳（右三）等在第一届“深圳声乐季·中国声乐人才培养计划”大师公开课现场

　　8月8日下午，第二届“深圳声乐季·中国声乐人才培养计划”在深圳龙岗文化中心音乐厅开幕。本届声乐季共分6大板块，为期19天，有42名艺术院团演员、青年教师及学生入选。他们既能在名师的指导下提升专业知识和业务水平，还能拥有充足的登台机会，将学习成果迅速转化为实践。

　　歌唱家雷佳已经连续两年担任“深圳声乐季”的艺术总监和“中国声乐人才培训计划”的主席。在声乐季正式开始前，雷佳给每一名学员都写了一张贺卡，她写道：“都说声乐季是一个‘魔鬼训练营’，希望学员们在紧张的日常中顶住压力，做一个乘风破浪的声乐人，不畏艰难，勇往直前！”

　　本届“深圳声乐季”以“歌唱中国故事·凝聚中国力量”为主题，有理论学习、有比赛、有演出，有不同专业、不同方向的老师来上大师课和一对一小课。“这种全方位的设置，是中国声乐发展尤其是院校教学走到瓶颈期的时候，特别需要借鉴的一种模式。”上海音乐学院教授萧梅说。

　　“深圳声乐季”非常注重前辈的传承，每年都会邀请一位德高望重的泰斗级专家坐镇指导。去年邀请到声乐大师郭兰英，今年请来了85岁高龄的歌唱家、声乐教育家王秉锐。

　　从8月17日起，学员们还会参与公益演出、音乐支教、山村合唱团等一系列下基层活动，把在“深圳声乐季”收获的知识和能量用爱心传递下去。

　　“我希望‘深圳声乐季’不只是一个音乐活动，而且能形成一种文化符号，一个文化的大聚会。无论是导师、学员还是社会大众，越来越多的人目光聚焦在这股潮流之中，关注青年人才的培养、传统文化的发展以及基层公益事业的推进。”雷佳说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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