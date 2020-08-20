金融助力实体经济 有量更有质（新数据 新看点）

“资金问题解决了，我们正抓紧抢进度，一定要把疫情造成的损失夺回来！”在闽西革命老区连城县中触电子有限公司，看着工人们热火朝天地生产，总经理张仁贵很振奋。

因为精度和透过率高，中触电子有限公司生产的86英寸电容智慧触控屏特别适合5G移动通信应用，今年订单明显增多，可前期受疫情影响，企业一度资金链紧张，在原料采购等方面碰上了难题。

建设银行连城支行了解情况后，为公司定制了专属融资方案。“一次就为我们授信了1700万元，先期发放500万元，还享受财政贴息，一个月减少4000多元利息支出。”张仁贵说。

3次降低存款准备金率、增加1.8万亿元再贷款再贴现额度、出台小微企业信用贷款支持计划……今年以来，我国货币政策持续发力，上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。源源不断的金融“活水”，让经济发展动力十足。

“12.09万亿元”这个数字，意味着信贷不仅有量的增长，更有质的提高：

——信贷结构持续优化，实体经济血脉畅通。

500万元贷款、2小时审批、全程线上办理、利率降50个基点……来自中国进出口银行广东省分行的“保理E贷”，帮中山市联盛塑料电器有限公司走出困境，上半年，该行累计向联盛提供近1100万元信贷支持。

“机器动起来了，生产火起来了，我们渡过了难关！”联盛公司负责人伍剑勇介绍，作为空调配套企业，今年初公司就开始积极备货、承接订单，谁知受疫情影响，资金链供应链收紧，企业面临停产，是信贷政策的有力支持，让企业摆脱危机。

今年以来，人民银行持续优化信贷结构，引导更多信贷资源投向制造业等实体经济。数据显示，上半年，金融机构对实体经济发放的人民币贷款新增量达到历史最高水平；截至5月末，制造业中长期贷款余额4.28万亿元，同比增长19.6%，增速创2011年2月以来新高，其中高技术制造业中长期贷款同比增长40.9%。

——政策“直达性”提升，精准滴灌小微企业。

“眼看贷款就要到期，手头资金却很吃紧。”今年6月，做了11年茶叶批发生意的广州市荔湾区恒和茶行负责人莫新民眉头紧蹙，茶行1200万元贷款将在6月25日到期。

就在这节骨眼上，两个直达实体经济的货币政策工具——普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划“上线”了，在人民银行广州分行指导下，广州农商银行立即为茶行办理了续贷，莫新民脸上的笑容恢复了。

聚焦小微企业，两个新工具“直达性”显著提升。数据显示，截至7月24日，信用贷款支持计划共支持1694家地方法人银行，累计给134万户企业发放普惠小微信用贷款207万笔，本金1622亿元，而贷款延期政策可覆盖普惠小微企业贷款本金约7万亿元。

——金融机构让利实体经济，企业获得感明显增强。

“贷款利率从4.3%直接降到3.8%，利息一年能省下2万多元咧，还减免了多项手续费。”浙江杭柴汽车零部件有限公司负责人赵仁兴这两天喜出望外，农业银行浙江分行主动下调贷款利率，2天内就完成了转贷手续。

今年全年，金融机构将通过降低利率、减少收费等方式让利1.5万亿元，为实体经济应对挑战、转型升级提供更大力度的支持。

央行行长易纲预计，今年全年人民币贷款将新增近20万亿元，社会融资规模增量将超过30万亿元。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)