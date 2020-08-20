人民网>>财经

上半年人民币贷款增加12.09万亿元

金融助力实体经济 有量更有质（新数据 新看点）

本报记者  吴秋余

2020年08月20日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　“资金问题解决了，我们正抓紧抢进度，一定要把疫情造成的损失夺回来！”在闽西革命老区连城县中触电子有限公司，看着工人们热火朝天地生产，总经理张仁贵很振奋。

　　因为精度和透过率高，中触电子有限公司生产的86英寸电容智慧触控屏特别适合5G移动通信应用，今年订单明显增多，可前期受疫情影响，企业一度资金链紧张，在原料采购等方面碰上了难题。

　　建设银行连城支行了解情况后，为公司定制了专属融资方案。“一次就为我们授信了1700万元，先期发放500万元，还享受财政贴息，一个月减少4000多元利息支出。”张仁贵说。

　　3次降低存款准备金率、增加1.8万亿元再贷款再贴现额度、出台小微企业信用贷款支持计划……今年以来，我国货币政策持续发力，上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。源源不断的金融“活水”，让经济发展动力十足。

　　“12.09万亿元”这个数字，意味着信贷不仅有量的增长，更有质的提高：

　　——信贷结构持续优化，实体经济血脉畅通。

　　500万元贷款、2小时审批、全程线上办理、利率降50个基点……来自中国进出口银行广东省分行的“保理E贷”，帮中山市联盛塑料电器有限公司走出困境，上半年，该行累计向联盛提供近1100万元信贷支持。

　　“机器动起来了，生产火起来了，我们渡过了难关！”联盛公司负责人伍剑勇介绍，作为空调配套企业，今年初公司就开始积极备货、承接订单，谁知受疫情影响，资金链供应链收紧，企业面临停产，是信贷政策的有力支持，让企业摆脱危机。

　　今年以来，人民银行持续优化信贷结构，引导更多信贷资源投向制造业等实体经济。数据显示，上半年，金融机构对实体经济发放的人民币贷款新增量达到历史最高水平；截至5月末，制造业中长期贷款余额4.28万亿元，同比增长19.6%，增速创2011年2月以来新高，其中高技术制造业中长期贷款同比增长40.9%。

　　——政策“直达性”提升，精准滴灌小微企业。

　　“眼看贷款就要到期，手头资金却很吃紧。”今年6月，做了11年茶叶批发生意的广州市荔湾区恒和茶行负责人莫新民眉头紧蹙，茶行1200万元贷款将在6月25日到期。

　　就在这节骨眼上，两个直达实体经济的货币政策工具——普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划“上线”了，在人民银行广州分行指导下，广州农商银行立即为茶行办理了续贷，莫新民脸上的笑容恢复了。

　　聚焦小微企业，两个新工具“直达性”显著提升。数据显示，截至7月24日，信用贷款支持计划共支持1694家地方法人银行，累计给134万户企业发放普惠小微信用贷款207万笔，本金1622亿元，而贷款延期政策可覆盖普惠小微企业贷款本金约7万亿元。

　　——金融机构让利实体经济，企业获得感明显增强。

　　“贷款利率从4.3%直接降到3.8%，利息一年能省下2万多元咧，还减免了多项手续费。”浙江杭柴汽车零部件有限公司负责人赵仁兴这两天喜出望外，农业银行浙江分行主动下调贷款利率，2天内就完成了转贷手续。

　　今年全年，金融机构将通过降低利率、减少收费等方式让利1.5万亿元，为实体经济应对挑战、转型升级提供更大力度的支持。

　　央行行长易纲预计，今年全年人民币贷款将新增近20万亿元，社会融资规模增量将超过30万亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 01 版）
(责编：杨光宇、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved