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首次个税年度汇算工作完成

税收治理能力有效提升

2020年08月20日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月19日电  （记者王观）记者从国家税务总局获悉：今年6月30日，为期4个月的我国首次个人所得税年度汇算工作顺利结束。按照新的个人所得税法，纳税人取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入合并为“综合所得”，以“年”为一个周期计算应缴个税。专家认为，此次个税汇算不仅让数千万自然人纳税人收获了个税改革“红包”，也彰显了国家税收治理能力的提升，是税收治理能力向现代化迈出的坚实一步。

　　北京某医院财务人员徐女士说，单位里有上千人需要进行个税汇算，人员年龄跨度大、收入结构复杂，汇算开始前她压力非常大。“没想到个税计税方式简单，申报更是实现‘一表集成’，医院上千名员工在辅导下自行完成了汇算，极大减轻了我们的负担。”

　　新个税法规定，对综合收入部分的扣除项目除年度免征额6万元外，6项专项附加扣除项目在扣除标准上均采用定额而非比例标准，简化的税制设计，便于纳税人理解掌握。不仅如此，汇算表单设置合理，办税流程清晰便捷，个税APP的普及和预填报服务为纳税人省去了烦琐的填表过程，全国大部分纳税人以网络申报方式完成了个税汇算。

　　中央财经大学教授樊勇指出，此次个税改革，充分考虑了我国国情，对税制进行了简化设计。这既有利于自然人理解与操作，又便于税务机关征收管理，从制度上保证了首次个税汇算的成功实施，体现了我国税收治理的制度优势。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 10 版）
(责编：白宇)
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