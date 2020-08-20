工业互联网产业去年增长22%

本报北京8月19日电 （记者韩鑫）中国工业互联网研究院19日发布的《中国工业互联网产业经济白皮书（2020年）》显示，2019年我国工业互联网产业增加值规模达到3.41万亿元，名义增速达到22.14%，占GDP的比重为3.44%。预计今年，工业互联网产业增加值规模将达到3.78万亿元，成为推动国民经济高质量增长的重要动力。
当前，工业互联网与制造、能源、交通、建筑、农业等实体经济各个领域融合，使实体经济的新动能蓬勃兴起，各行业数字化转型进程加速。
同时，工业互联网已成为国民经济增长的新动能。根据《白皮书》测算，2017年、2018年、2019年，我国工业互联网产业增加值规模占GDP比重分别为2.83%、3.04%、3.44%，对2018年和2019年国民经济增长的贡献分别为5.03%和8.70%。
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