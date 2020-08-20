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积极稳慎推进农村宅改（经济时评）

丁琳琳

2020年08月20日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　农村宅基地，是农民最看重的“家当”。推进农村宅基地改革，必须审慎稳妥。因为，宅基地，事关农民的利益，事关农村改革的深化，事关乡村治理的探索。

　　农村宅改试点是一项困难重重又极富挑战的任务，必须坚持问题导向，以人民为中心。

　　坚持问题导向，就能让宅改有的放矢，善做善成。

　　宅基地管理政策要求一户一宅，依法取得。那么，一户多宅、多占宅基地怎么解决？一户一宅的政策怎么真正落地？

　　坚持以人民为中心，就能让宅改经得起历史检验，经得起人民检验。

　　家庭完全迁到城市落户了，举家都迁走了，那么，村民愿不愿意有偿退出宅基地？退出农户应该得到怎样的补偿？农村有大量闲置宅基地和农房，使用权怎么样流转起来？

　　面对纷繁复杂的宅改难题，宅改要加强党的领导，走群众路线。

　　加强党的领导，除了政治领导、顶层设计、组织推动之外，还有很重要一点，是党员干部带头，把群众发动起来，让群众参与解决群众的问题，这就是宅改中的群众路线。村民理事会是群众路线，村规民约是群众路线，倾听群众呼声是群众路线。

　　面对纷繁复杂的宅改难题，余江坚持公平、统筹、效能三个改革维度。

　　实践充分证明，余江这个路子走得对。扎紧保护农民利益的篱笆，一户一宅；探索构建宅改体制机制，重塑乡村治理体系；一改促“六化”，走乡村善治之路。

　　扩面、提速、集成，深化农村改革的总要求召唤着我们。

　　2020年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《深化农村宅基地制度改革试点方案》，新一轮农村宅改试点范围更广、内容更丰富。

　　农村宅改，没有现成经验，没有成熟办法，各地情况千差万别，需要稳慎推进，需要分类施策，需要在改革的实践中奋力创新，探索一条适合本地宅改的路子。正是在这个意义上，余江宅改的经验值得我们细细咀嚼。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 10 版）
(责编：白宇)
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