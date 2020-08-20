湖南专项整治长江非法捕捞 销毁电捕工具1598套

本报长沙8月19日电 （记者王云娜）近日，湖南省打击长江流域非法捕捞违法犯罪领导小组组织开展了打击非法捕捞第一批集中销毁禁用渔具行动，共销毁用于非法捕捞的电捕工具1598套、网具3.6万余米、其他渔具3800余套、“三无”船舶239艘。
今年6月下旬至明年6月30日，湖南省将开展为期一年的打击非法捕捞专项整治行动。6月19日至7月26日，湖南省公安机关共立案侦办非法捕捞刑事案件159起，采取刑事强制措施211人，查缴非法渔获物1065.69公斤和一大批非法捕捞工具。
《 人民日报 》（ 2020年08月20日 13 版）
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