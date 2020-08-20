麻辣财经：3.78万亿元，中国工业互联网的蛋糕又大了！

工业互联网，是新一代信息技术与工业系统深度融合的新产业形态。

疫情防控期间，借助实时感知、协同交互、智能反馈的特性，工业互联网大显身手，不仅利用平台资源调度能力，快速响应企业复工需求，还在一定程度上推动了工业企业的转型升级。

今年，我国将加强新型基础设施建设。作为新基建的重要领域之一，工业互联网再次迎来发展新机遇。如何推进我国工业互联网加速成长？19日，中国工业互联网研究院发布《中国工业互联网产业经济白皮书（2020年）》（以下简称《白皮书》），不少核心数据首次亮相，麻辣哥第一时间为大家抽丝剥茧、提取干货。

工业互联网产业渗透能力增强，成为经济发展的重要支撑

我国工业互联网总体发展情况怎么样？

看总量，规模持续扩大，占比不断提升。《白皮书》显示，据测算，2019年我国工业互联网增加值规模达到3.41万亿元，名义增速达到22.14%，占GDP的比重为3.44%。预计今年，工业互联网产业增加值规模将达到3.78万亿元，占GDP的比重将升高至3.63%，成为推动国民经济高质量增长的关键动力。

看结构，内生动力转换，渗透能力增强。随着工业互联网与制造、能源、交通、建筑、农业等实体经济各个领域融合，渗透产业正成为工业互联网产业增长的内生动力。据测算，去年工业互联网渗透产业增加值规模为2.49万亿元，名义增速达到23.01%，增速同比增长2.57个百分点。预计今年渗透产业增加值规模占总增加值规模的比例将达到74.34%。

从更长的时间维度来看，工业互联网在推动各产业融合升级的同时，已成为国民经济增长的新动能。根据《白皮书》测算，2017 年、2018年、2019年，我国工业互联网产业增加值规模占GDP比重分别为2.83%、3.04%、3.44%，对2018年和2019年国民经济增长的贡献分别为5.03%和8.70%。预计今年，工业互联网产业对国民经济增长的贡献将达到11.81%，成为国民经济增长的重要支撑。

在成为国民经济增长极的同时，工业互联网也在不断催生新的就业岗位，缓解国内就业压力。

《白皮书》显示，工业互联网在2019年带动总就业人数达到2679.61万人，同比增长13.19%，占全国就业总人数的3.46%。预计今年，工业互联网带动的总就业人数将达到2810.90万人，同比增长4.90%，新增就业131.29万人。

新增就业从哪里来？“一方面传统领域的升级使得岗位变动增加新就业机会，另一方面多领域的融合也创造出交叉型、综合型、融通型的新就业岗位，促进就业结构持续优化。”中国工业互联网研究院有关负责人特别强调，工业互联网对传统行业的改造不是摧毁破坏，而是破茧成蝶，是重焕生机，通过为传统行业转型赢取长期发展的机遇期，进而推动国内就业形势持续向好。

工业互联网将带动近2000亿产值，未来需在核心技术上发力

近年来，我国工业互联网平台供给能力不断强化。截止到今年6月，具备行业、区域影响力的工业互联网平台超过70个，连接工业设备数量达4000万台套，工业APP突破25万个，工业互联网平台服务工业企业数近40万家。这些平台在助力改变传统生产制造方式、升级供应链管理方式、提升融资能力和共享智力资源方面发挥了重要作用。

以浪潮集团与山东滕州市合作打造的滕州机床云为例，通过对设备及产品联网管理，实现了对生产过程全程监控以及机床之间的互联互通，一方面为园区机床企业设计、生产、销售、金融等全产业链服务，另一方面由此建立起全国机床检测中心，为客户更好提供机床购买后的相关服务。

不仅如此，作为新型基础设施建设的重要领域，工业互联网正在迎来新一波发展机遇。据《白皮书》测算，今年新基建在工业互联网领域的新增投资约为1000亿元，将带动1960亿的产出，预计占今年工业互联网增加值规模的5.19%。

应该看到，在新一轮产业变革的背景下，工业互联网已展现出驱动实体经济转型升级的巨大潜力，但是同时也面临着核心技术对外依存度较高、互联互通通信基础设施不够完善等挑战。中国工业互联网研究院有关负责人提出，据调查了解，目前我国仍有70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口，此外，目前设备互联互通的网络覆盖体系尚未完善，信息通信技术作为工业互联网的基础，也在一定程度上制约着互联网的发展速度。

症结明朗，前景可期。下一步如何加快推进工业互联网发展？

在核心技术攻关上发力。“一方面要完善关键硬件的技术攻关，如国产工业传感器、处理器和通信芯片等核心元器件。另一方面也要提升基础技术研发，着力推动工业互联网网络、平台、控制系统和工业APP等技术的研究，夯实工业互联网的技术基础。”中国工业互联网研究院有关负责人说。

在数字基础设施上着眼。在这位负责人看来，要通过升级建设企业内外网络、推进工业互联网标识解析体系建设等方式加快实现互联互通的数字基础设施，此举对于推进数据流通共享、打破“数据孤岛”具有重要作用。

“企业完成数字化后，互联互通是需要关注的焦点。真正做到万物互联或许需要几十年，但我们必将持之以恒。”浪潮集团副总裁张帆说，今年，国家大力发展新基建，浪潮作为新基建厂商，全力投身新基建，加速向“云+数+AI”新型互联网企业转型。如今浪潮已经是千亿级的企业，如果再上一千个亿靠什么？可能工业互联网会给我们答案。

(责编：李都也(实习生)、李栋)