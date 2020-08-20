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数据显示:财政收入连续2个月实现正增长

2万亿直达资金下达使用进度加快，市县已细化落实1.4万亿元

2020年08月20日07:48  来源：经济参考报
 

　　财政部19日发布财政收支数据显示，1至7月累计，全国一般公共预算收入114725亿元，同比下降8.7%。其中，中央一般公共预算收入53575亿元，同比下降11.3%；地方一般公共预算本级收入61150亿元，同比下降6.2%。全国税收收入98509亿元，同比下降8.8%；非税收入16216亿元，同比下降7.7%。

　　值得关注的是，随着企业复工复产逐月好转、经济稳步恢复，全国一般公共预算收入已经连续2个月实现正增长。数据显示，7月份，全国一般公共预算收入同比增长4.3%，增幅比6月份提高1.1个百分点，好于预期。

　　分税种看，国内增值税下降3%。近几个月，国内增值税降幅明显收窄，主要受复工复产持续推进和增值税翘尾减收因素消退影响。国内消费税、进口货物增值税消费税、个人所得税、车辆购置税分别同比增长16.2%、5.2%、18.8%、15.9%，证券交易印花税增长1.9倍。同时，土地交易和商品房销售增长，带动土地增值税、耕地占用税、契税分别增长21.4%、46.9%、21.7%。

　　支出方面，1至7月累计，全国一般公共预算支出133499亿元，同比下降3.2%，降幅比1至6月收窄2.6个百分点。一般公共预算支出增幅回升，直达资金使用和重大项目实施进度明显加快，基层“三保”等重点支出得到有效保障。

　　7月份，全国一般公共预算支出同比增长18.5%，主要是加快直达资金使用和重大项目实施进度，形成实物工作量。同时，为做好防汛救灾工作，全国防汛支出增长43.1%，全力保障人民群众生命财产安全。

　　业内指出，全国财政支出下降，除了前几个月受疫情影响，部分项目支出进度比去年同期放缓外，主要是各级政府严格落实过紧日子的要求，压减非急需非刚性支出。同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长67.2%，扶贫支出、社会保障和就业支出分别增长12.6%、8.9%。

　　备受关注的2万亿直达资金也在加快下达和使用的进度。直达资金监控系统显示，截至7月31日，实行直达管理的1.7万亿元资金中，中央财政已经下达1.67万亿元，占全部直达资金的98.5%；省级财政部门已分配下达1.52万亿元，占中央下达资金的90.8%，扣除抗疫特别国债按规定预留待分配资金后进度为96.4%；市县已细化落实到项目1.4万亿元。

　　各地一手抓资金分配下达，一手抓支出使用，同时加大直达资金支出结构优化力度，将资金主要用于疫情防控、帮扶市场主体和困难群众、保基本民生、保就业、保基层运转以及支持重大项目建设等，政策效应正在逐步显现。据直达资金监控系统数据统计，截至7月31日，各地已形成支出3403亿元，占中央财政已下达资金的20.3%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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