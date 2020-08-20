人民币中间价上调157点迎六连升

中国外汇交易中心的数据显示，8月19日，人民币对美元中间价上升157点，报6.9168，连续六个工作日调升，达到2020年2月3日以来最高点。受此带动，更多反映国际投资者预期的离岸人民币当日对美元汇率一度升破6.90关口，在岸人民币对美元收盘报6.9103，较上一交易日上涨154点。
人民币汇率走高背后是美元指数创逾两年新低。19日，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.63%，收于92.2782。东方金诚研报认为，除了美元指数疲弱影响之外，外资连续20个月净增持中国债券，同时其持有其他人民币资产比例也成上升态势，在一定程度上助推人民币持稳运行。
展望后市，东方金诚研报认为，短期内基于对美元指数的判断，人民币汇率将维持偏强势震荡格局。在经济前景利好的状况下，人民币有望在合理均衡水平附近向小幅升值方向试探。中信证券首席FICC分析师明明也认为，在近期美元贬值的影响下，人民币汇率存在升值方向上的支撑，但人民币汇率的转强或许并非一蹴而就，人民币汇率很可能将维持震荡走势。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】
统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7% 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】
国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据 人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】