人民币中间价上调157点迎六连升

中国外汇交易中心的数据显示，8月19日，人民币对美元中间价上升157点，报6.9168，连续六个工作日调升，达到2020年2月3日以来最高点。受此带动，更多反映国际投资者预期的离岸人民币当日对美元汇率一度升破6.90关口，在岸人民币对美元收盘报6.9103，较上一交易日上涨154点。

人民币汇率走高背后是美元指数创逾两年新低。19日，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.63%，收于92.2782。东方金诚研报认为，除了美元指数疲弱影响之外，外资连续20个月净增持中国债券，同时其持有其他人民币资产比例也成上升态势，在一定程度上助推人民币持稳运行。

展望后市，东方金诚研报认为，短期内基于对美元指数的判断，人民币汇率将维持偏强势震荡格局。在经济前景利好的状况下，人民币有望在合理均衡水平附近向小幅升值方向试探。中信证券首席FICC分析师明明也认为，在近期美元贬值的影响下，人民币汇率存在升值方向上的支撑，但人民币汇率的转强或许并非一蹴而就，人民币汇率很可能将维持震荡走势。

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