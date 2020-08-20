工信部：在全国范围内推进反诈大数据平台建设

工业和信息化部官网8月19日消息，近日，工业和信息化部印发了《关于运用大数据推进防范治理电信网络诈骗长效机制建设工作方案》（下称《方案》），将逐步在全国范围内推进反诈大数据平台建设，建立全网疑似涉诈网络资源交叉核验机制，对高危码号、IP地址、域名等及时清理整顿，探索实施行业涉诈失信企业“黑名单”。
针对技术平台建设，《方案》提出，建设完善行业互联网反诈数据统一资源库和互联网反诈平台，加大数据汇聚范围，具备线索发现、追踪溯源等能力，实现对涉诈IP、域名、APP有效研判和处置。开展省级反诈大数据平台建设试点，提升属地反诈大数据运用能力，逐步在全国范围内推进反诈大数据平台建设。开展反诈大数据技术标准研究，研究制定电信网络诈骗治理标准体系架构，推进急需标准出台。
麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！ 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】
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