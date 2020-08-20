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工信部：在全国范围内推进反诈大数据平台建设

2020年08月20日07:51  来源：经济参考报
 

　　工业和信息化部官网8月19日消息，近日，工业和信息化部印发了《关于运用大数据推进防范治理电信网络诈骗长效机制建设工作方案》（下称《方案》），将逐步在全国范围内推进反诈大数据平台建设，建立全网疑似涉诈网络资源交叉核验机制，对高危码号、IP地址、域名等及时清理整顿，探索实施行业涉诈失信企业“黑名单”。

　　针对技术平台建设，《方案》提出，建设完善行业互联网反诈数据统一资源库和互联网反诈平台，加大数据汇聚范围，具备线索发现、追踪溯源等能力，实现对涉诈IP、域名、APP有效研判和处置。开展省级反诈大数据平台建设试点，提升属地反诈大数据运用能力，逐步在全国范围内推进反诈大数据平台建设。开展反诈大数据技术标准研究，研究制定电信网络诈骗治理标准体系架构，推进急需标准出台。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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