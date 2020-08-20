新个税红利“落袋” 我国首次个税汇算顺利完成

《经济参考报》记者19日从国家税务总局获悉，截至今年6月30日，为期4个月的我国首次个人所得税年度汇算工作已顺利结束。记者采访发现，作为新个税红利“落袋”最后一步的个税汇算，在今年首次实施就呈现出税制设计科学简化、 汇算渠道便捷多样、 协同创新智能申报等特点，使得纳税人汇算更轻松、办税体验更优化，让数千万自然人纳税人收获了个税改革“红包”。

按照新的个人所得税法，纳税人取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入合并为“综合所得”，以“年”为一个周期计算应缴个税。

中央财经大学教授樊勇指出，此次个税改革，充分考虑了我国国情，对税制进行了简化设计。这既有利于自然人理解与操作，又便于税务机关征收管理，从制度上保证了首次个税汇算的成功实施，体现了我国税收治理的制度优势。

此外，汇算渠道便捷多样，也使得纳税人办税体验更优化。在广西，南宁市兴宁区税务局设立个税汇算申报邮寄受理点，5位纳税人采取邮寄方式申报并顺利退税，满足了纳税人多样化个性化申报需求。在江西，税务部门按照党政机关、国有企业、事业单位、民营企业、外资企业人员5个批次，明确辅导宣传责任，分时段引导纳税人办理汇算。

记者了解到，首次个税汇算工作中，以信息化为支撑的申报方式大大提高了汇算效率。1分钟轻松搞定个税汇算的实践背后，是税务部门创新征管方式、积极推动税收治理现代化的生动实践。与此同时，各地税务部门通过与相关部门加强信息共享引入第三方信息，大大节省了纳税人自行搜集和整理应税收入、附加扣除及已缴纳税款等方面信息的工作量，提高了汇算速度和准确性。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，此次个税改革中不仅各地税务部门同心合力，其他部门也积极参与、协同创新，同时依靠税务治理和数字治理的有力支撑，确保了个税汇算的成功实施。这是我国推进共建共享共治、推进税收治理标志性的事件，应该高度肯定。

在4个月的时间里，全国千百万自然人纳税人首次自主通过个税年度汇算及时办理退补税，反映了个人纳税主体较高的自主性、自律性和参与度，也使得自然人纳税人的税收意识得到了强化和提升。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇表示，个税综合与分类改革之后，年度汇算成为不少纳税人的规定动作。参与年度汇算让个人纳税意识进一步增强，这为未来进一步做好税收工作奠定了良好基础，这也是现代公共治理理念在国家税收治理领域的具体体现。

(责编：李都也(实习生)、李栋)